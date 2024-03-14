Like a Dragon: Infinite Wealth впервые с момента релиза получила скидку 20% в Steam

Только что в магазине Steam стартовала Весенняя распродажа, которая продлится до вечера 21 марта. Издательство Sega принимает участие в распродаже и выставила скидки на ряд своих игр. Игра Like a Dragon: Infinite Wealth впервые получила скидку с момента релиза, которая составила 20%.
В игре рассказывается о судьбе двух необычных героев: Итибана Касугу и Казуму Кирю. Итибан - вечный неудачник, не раз поднимавшийся со дна. Казума - сломленный человек, для которого предстоящее приключение станет последним шансом искупления. Их ждёт грандиозное путешествие по Японии и Гавайям, полное ярких событий, увлекательных заданий и разнообразных развлечений.
Игра получила высокие оценки критиков и игроков - средняя оценка на Metacritic составляет 89 баллов (8.6/10 от пользователей), на Opencritic - 90 баллов. Игра доступна на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.
ахринеть
Жадные японцы.
И можно было бы расстроиться, но игра - полный мусор. Единственная "Якудза", которую я с чувством глубокого разочарования забросил и не стал домучивать до конца.
в принципе не удивительно, с учётом того, что игра вышла только 1,5 месяца назад и плюс продажи у игры отличные. Могло и этой скидки не быть, с учётом жадности Сеги
Ну да сделать самую большую игру в серии, оптимизировать что бы она пошла даже на пылесосе с приятной графикой и вышла в релиз без 10 патчей и уже готовой и с русской локализацией, и запросить цену 100 баксов, прям негодяи. Уххх жадные японцы, не то что Тодд со своим кривым до жопы старфилдом.Ps если игра со всеми героями пред частей для тебя мусор, то ты в якудзу то и не играл, я тепло люблю даже максимальный проходняк 3ую часть которую выкинули только ради новой соньки.