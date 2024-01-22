Свежий трейлер Like a Dragon: Infinite Wealth раскрывает бонусы за предзаказ игры

Уже в эту пятницу состоится релиз новой части знаменитой серии японских боевиков, известной под брендом Yakuza от студии Ryu Ga Gotoku. В честь надвигающегося выхода пошагового экшена Like a Dragon: Infinite Wealth компания Sega представила крайне необычный трейлер. Новый ролик в формате спортивного новостного дайджеста знакомит игроков с бонусами предзаказа.
Игроки, оформившие предварительную покупку Like a Dragon: Infinite Wealth, могут получить сразу несколько приятных дополнений к основной игре. На релизе их будет ждать комплект "Помощник героя", который позволяет повышать уровень и профессиональный ранг участников отряда. В дополнение к нему также идут две особые профессии — лайнбекер и теннисистка с уникальными игровыми возможностями.
• Профессия лайнбекера будет доступна всем персонажам мужского пола. • Профессия теннисистки будет доступна всем персонажам женского пола.
Релиз Like a Dragon: Infinite Wealth состоится уже 26 января на ПК и консолях.
Чет платной новой игрой плюс не хвалятся.
Они новую игру+ за 15$ продают, сега там совсем с ума сошла? Что дальше? Слоты для сохранений за 5 баксов?
Они слишком много трейлеров выпускают. Я и без них собирался играть.
В рф пора уже базу хакеров создать и платить им для взлома защиты а не вечножадному издателю который борзеет все больше и больше. Ультимейт эдишен теперь алигарх-эдишен . Лучше на хакеров скидываться и то дешевле выйдет причем без привязок к магазам.
мешки для мусора с логотипом игры - отличный бонус за предзаказ этого уг
Ну такое