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Like a Dragon: Infinite Wealth 26.01.2024
6.3 46 оценок

В Like a Dragon: Infinite Wealth будет использоваться технология защиты Denuvo

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Procy_on
Новости

SEGA сообщила, что в Like a Dragon: Infinite Wealth будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo на ПК. SEGA использует Denuvo практически во всех своих последних релизах, и Infinite Wealth не является исключением. И да, для тех, кому интересно, в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name также будет использоваться Denuvo.

В отличие от других издателей, SEGA не убрала Denuvo из своих старых игр. Например, в Sonic Frontiers, Judgment, Total War: Warhammer 3 и Persona 5 Royal она по-прежнему используется. Даже в Yakuza: Like a Dragon, игра, вышедшая в 2020 году, все еще имеет его.

-3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ugf16349
Даже в Yakuza: Like a Dragon, игра, вышедшая в 2020 году, все еще имеет его.

Не имеет уже! Она в GOG вышла.

Спойлер
3
Big and Fat

Флаг им в ...

0
jax baron

Сега с этой дюневой прям заманала.

-1
Omnia Smirnow

И не только сега!

-1
Big and Fat

Сега вообще запаршивила, а цены задирает. Тотал воры последние корявые, соники спорные и т.д. Якудза осталась более менее.

-2