В Like a Dragon: Infinite Wealth будет использоваться технология защиты Denuvo

SEGA сообщила, что в Like a Dragon: Infinite Wealth будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo на ПК. SEGA использует Denuvo практически во всех своих последних релизах, и Infinite Wealth не является исключением. И да, для тех, кому интересно, в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name также будет использоваться Denuvo.



В отличие от других издателей, SEGA не убрала Denuvo из своих старых игр. Например, в Sonic Frontiers, Judgment, Total War: Warhammer 3 и Persona 5 Royal она по-прежнему используется. Даже в Yakuza: Like a Dragon, игра, вышедшая в 2020 году, все еще имеет его.