SEGA сообщила, что в Like a Dragon: Infinite Wealth будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo на ПК. SEGA использует Denuvo практически во всех своих последних релизах, и Infinite Wealth не является исключением. И да, для тех, кому интересно, в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name также будет использоваться Denuvo.
В отличие от других издателей, SEGA не убрала Denuvo из своих старых игр. Например, в Sonic Frontiers, Judgment, Total War: Warhammer 3 и Persona 5 Royal она по-прежнему используется. Даже в Yakuza: Like a Dragon, игра, вышедшая в 2020 году, все еще имеет его.
В Like a Dragon: Infinite Wealth будет использоваться технология защиты Denuvo©
SEGA сообщила, что в Like a Dragon: Infinite Wealth будет использовать технологию защиты от взлома Denuvo на ПК. SEGA использует Denuvo практически во всех своих последних релизах, и Infinite Wealth не является исключением. И да, для тех, кому интересно, в Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name также будет использоваться Denuvo.
Не имеет уже! Она в GOG вышла.
Флаг им в ...
Сега с этой дюневой прям заманала.
И не только сега!
Сега вообще запаршивила, а цены задирает. Тотал воры последние корявые, соники спорные и т.д. Якудза осталась более менее.