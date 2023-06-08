Дедуктивная приключенческая игра Lil' Guardsman получила демоверсию и новый трейлер ©

Независимая игровая студия Hilltop Studios в сотрудничестве с Versus Evil представила новый трейлер своей предстоящей дедуктивной приключенческой игры Lil' Guardsman в преддверии ее выхода на консолях и ПК в этом году.

В Lil' Guardsman игрокам предстоит сыграть роль молодой девушки, которой приходится прикрывать своего отца, главного стражника замка. По мере того как она допрашивает множество забавных и странных персонажей, пытающихся проникнуть за городские стены, вы должны раскрыть истинные намерения каждого посетителя с помощью хитроумных диалогов и ловкого использования ее набора инструментов для расследования.

Lil' Guardsman - это повествовательная дедуктивная игра, вдохновленная классическим жанром point-and-click и механикой Papers, Please. С юмористической атмосферой Monkey Island и других классических приключенческих игр Lucasarts 90-х годов, Лил должна принимать сложные решения, решая, кого впустить в свой замок. Последствия могут быть серьезными, поэтому вам придется ловко использовать свои способности, чтобы раскрыть массовые заговоры и защитить свой замок и семью от коварных вторженцев.

Наш герой Лил - обычный ребенок, живущий своей жизнью в The Sprawl, чей отец - главный стражник замка. Однажды утром он спрашивает Лил, может ли она взять на себя его работу на день, чтобы он мог сходить в паб и сделать ставки на спорт, и уже через одно занятие вы будете сидеть за его столом и допрашивать фэнтезийные расы, которые хотят попасть в город. Не всех пускают через ворота, и вам придется использовать всю свою смекалку и инструменты стражника, чтобы не допустить проникновения в город всякого сброда.

Единственный способ узнать, кому рады в The Sprawl, - заглянуть в "Письмо" и следовать правилам, которые оно содержит. В демонстрационной версии (в которой вам предстоит отработать в будке охранника одну смену) вы должны следить за всеми, кто готовится выступить с речью в гильдии магов, за людьми со смешными именами и бабушками-контрабандистками наркотиков.