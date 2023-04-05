Геймплейный трейлер дедуктивной приключенческой игры Lil' Guardsman ©

Издатель Versus Evil и разработчик Hilltop Studios анонсировали Lil' Guardsman, дедуктивную приключенческую игру по мотивам классического жанра point-and-click, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam в 2023 году.

В этом дедуктивном приключении вы играете за Лил - 12-летнего героя, подменяющего своего отца в сторожевом бараке, и вам поручено решить судьбу более 100 уникальных персонажей.

Вы будете допрашивать людей, эльфов, гоблинов, циклопов и других фантастических существ, используя свои способности к дедукции, чтобы определить, кого признать или опровергнуть, основываясь на том, как они отвечают на ваши вопросы и ваши надежные инструменты. Отправлять посетителей в тюрьму, нечаянно разнести их в щепки или позволить им идти своей веселой дорогой - все это часть работы. Но будьте осторожны: от того, кого вы пропустите через ворота замка, будет зависеть судьба королевства.