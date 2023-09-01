Приключенческий хоррор Limerick: Cadence Mansion получил геймплейный трейлер ©

Инди-разработчик Jenito Studios представил совершенно новый трейлер для своей предстоящей приключенческой игры в жанре ужасов Limerick: Cadence Mansion в рамках презентации MIX Next. Здесь вы познакомитесь с совершенно новым взглядом на тщательно созданную вручную хоррор-игру на Unreal Engine 5, созданную одиночным разработчиком Дэниелом Холлом, в преддверии ее выпуска этой осенью на ПК в Steam.

Это видео-прохождение для разработчиков знакомит игроков с запутанным сеттингом игры — Cadence Mansion. Именно здесь вам придется решить ряд головоломок, перехитрить злых существ и управлять множеством ограниченных ресурсов — и все это в то время, как вас преследует проклятая марионетка Лимерик. По мере того, как вы глубже погружаетесь в историю манипуляций и темной науки, вам придется проявить творческий подход, если вы хотите выжить в этом умственном, устрашающем иммерсивном симуляторе.

В Limerick: Cadence Mansion вам предстоит исследовать заброшенный особняк, населенный монстрами, как зверями, так и людьми, и раскрыть его секреты в попытках сбежать. Решайте головоломки, чтобы продвигаться по все более призрачным местам, собирайте ресурсы, чтобы отбиваться от злых существ, или используйте шкафы паники, чтобы спрятаться от них, и разрывайте ткань реальности в кинематографических битвах с боссами.