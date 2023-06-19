Приключенческий триллер Limerick: Cadence Mansion получил обновленную демоверсию ©

Инди-разработчик Jenito Studios продемонстрирует бесплатную общедоступную демоверсию своей предстоящей приключенческой хоррор-игры Limerick: Cadence Mansion на фестивале Steam Next Fest, который пройдет с 19 по 26 июня.

Тщательно созданная вручную с использованием Unreal Engine 5 сольным разработчиком Дэниелом Холлом, игра должна быть выпущена в конце этого года на ПК в Steam. Решайте головоломки, перехитрите злых существ и исследуйте таинственные залы Cadence Mansion, погружаясь глубже в историю манипуляций и темной науки.

В Limerick: Cadence Mansion исследуйте заброшенный особняк, населенный монстрами, как зверями, так и людьми, и раскройте его секреты, пытаясь сбежать. Решайте головоломки, чтобы продвигаться по все более навязчивой среде, отбивайтесь или прячьтесь от злых существ и разрывайте ткань реальности в кинематографических битвах с боссами. Собирайте ресурсы в заброшенном особняке и используйте шкафы паники, чтобы избежать опасности.