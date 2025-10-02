ЧАТ ИГРЫ
Liminal Point 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, Инди
7.8 22 оценки

Показан второй трейлер изометрического суйвайвал хоррора Liminal Point

Gruz_ Gruz_

Инди-студия HideWorks выпустила второй трейлер своей новой игры в жанре survival horror под названием Liminal Point, вдохновлённого классическими играми серии Resident Evil.

Liminal Point — это психологическая игра в жанре survival horror, которая отдает дань уважения классическим произведениям этого жанра и одновременно предлагает современный, леденящий кровь опыт, стирая грань между реальностью и кошмарами. Действие игры разворачивается на заброшенном, покрытом туманом острове, окутанном тайной. В роли Лайры, некогда восходящей звезды рок-н-ролла, вы раскроете страшную правду об исчезновении ее коллеги по группе Миры и зловещие секреты острова.

По мере того как Лира исследует жуткие заброшенные места острова, она будет сталкиваться с загадочными посланиями, извращенными существами, не поддающимися пониманию, и преследующим ее прошлым, не желающим оставаться в тайне. С каждым шагом мир вокруг нее становится все более сюрреалистичным, подвергая сомнению ее связь с реальностью и заставляя ее столкнуться с глубинами собственной психики.

Liminal Point выйдет в 2026 году для PC (Steam и GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  9
UnbearableSavage

"Суйвайвал" в заголовке звучит оптимистично :)

2
ant 36436

Выглядит интересно

2
Gorbushenka

Суйвайвал холлол…

2
алексгрин611

суйвайвал ахахахах

1
нитгитлистер

чет флешбэки из сайлент хилла накрыли. судя по динамичному туману без топовой карты в это играть смысла нет... но ГГ вполне себе "суйвайвол" ))

1
ЕвМи

Героиня просто секс! И трейлер как метафора преодоления ее боли шикарный!
Скрины из ролика под спойлером, кому надо.
Последний раз меня так трейлер Spine тронул.

+ ещё 11 картинок
1
Aaro Niro

Лучше бы сделали камеру от третьего лица как в RE 2 remake.

1
Kokoprime1991

Ну персонажа они конечно сочную нарисовали, НОООО этот ебб... учий изометрик очень глупое решение.

Причем вот-же на 40 секунде камера ВПОЛНЕ адекватная.

На кой ляд делать потолок?

А так прям каша из всего , тут и СХ+РЕЗИК+даже ИВЛ-ВИЗИН(хотя он то-же каша ^_^) . Но кааамера ёп. Почему не сделать 2 режима камеры? Изометрия(класический прикол хорроров 90х , тот-же Р+СХ баловались такой камерой), но и переключение на современную камеру. Такая возможность была вроде как в ремастер версии 1го Резика. Только не надо говорить- это ДОРОГО, присобачить камеру на спину не так уж и дорого, если вы уже проделали работу с анимацией тела , вон даже кувырки и увороты запарились сделать.

Геральт Батькович

Клэр решила на стороне подработать? =)