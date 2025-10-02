Показан второй трейлер изометрического суйвайвал хоррора Liminal Point

Инди-студия HideWorks выпустила второй трейлер своей новой игры в жанре survival horror под названием Liminal Point, вдохновлённого классическими играми серии Resident Evil.

Liminal Point — это психологическая игра в жанре survival horror, которая отдает дань уважения классическим произведениям этого жанра и одновременно предлагает современный, леденящий кровь опыт, стирая грань между реальностью и кошмарами. Действие игры разворачивается на заброшенном, покрытом туманом острове, окутанном тайной. В роли Лайры, некогда восходящей звезды рок-н-ролла, вы раскроете страшную правду об исчезновении ее коллеги по группе Миры и зловещие секреты острова.

По мере того как Лира исследует жуткие заброшенные места острова, она будет сталкиваться с загадочными посланиями, извращенными существами, не поддающимися пониманию, и преследующим ее прошлым, не желающим оставаться в тайне. С каждым шагом мир вокруг нее становится все более сюрреалистичным, подвергая сомнению ее связь с реальностью и заставляя ее столкнуться с глубинами собственной психики.

Liminal Point выйдет в 2026 году для PC (Steam и GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.