Показан второй трейлер изометрического суйвайвал хоррора Liminal Point

Инди-студия HideWorks выпустила второй трейлер своей новой игры в жанре survival horror под названием Liminal Point, вдохновлённого классическими играми серии Resident Evil.
Liminal Point — это психологическая игра в жанре survival horror, которая отдает дань уважения классическим произведениям этого жанра и одновременно предлагает современный, леденящий кровь опыт, стирая грань между реальностью и кошмарами. Действие игры разворачивается на заброшенном, покрытом туманом острове, окутанном тайной. В роли Лайры, некогда восходящей звезды рок-н-ролла, вы раскроете страшную правду об исчезновении ее коллеги по группе Миры и зловещие секреты острова.
По мере того как Лира исследует жуткие заброшенные места острова, она будет сталкиваться с загадочными посланиями, извращенными существами, не поддающимися пониманию, и преследующим ее прошлым, не желающим оставаться в тайне. С каждым шагом мир вокруг нее становится все более сюрреалистичным, подвергая сомнению ее связь с реальностью и заставляя ее столкнуться с глубинами собственной психики.
Liminal Point выйдет в 2026 году для PC (Steam и GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
"Суйвайвал" в заголовке звучит оптимистично :)
Выглядит интересно
Суйвайвал холлол…
суйвайвал ахахахах
чет флешбэки из сайлент хилла накрыли. судя по динамичному туману без топовой карты в это играть смысла нет... но ГГ вполне себе "суйвайвол" ))
Героиня просто секс! И трейлер как метафора преодоления ее боли шикарный!
Скрины из ролика под спойлером, кому надо.
Последний раз меня так трейлер Spine тронул.
Лучше бы сделали камеру от третьего лица как в RE 2 remake.
Ну персонажа они конечно сочную нарисовали, НОООО этот ебб... учий изометрик очень глупое решение.
Причем вот-же на 40 секунде камера ВПОЛНЕ адекватная.
На кой ляд делать потолок?
А так прям каша из всего , тут и СХ+РЕЗИК+даже ИВЛ-ВИЗИН(хотя он то-же каша ^_^) . Но кааамера ёп. Почему не сделать 2 режима камеры? Изометрия(класический прикол хорроров 90х , тот-же Р+СХ баловались такой камерой), но и переключение на современную камеру. Такая возможность была вроде как в ремастер версии 1го Резика. Только не надо говорить- это ДОРОГО, присобачить камеру на спину не так уж и дорого, если вы уже проделали работу с анимацией тела , вон даже кувырки и увороты запарились сделать.
Клэр решила на стороне подработать? =)