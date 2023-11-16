В Lineage 2: Essence запустили ивент "Исследование разлома"

С 15 ноября по 13 декабря 2023 года в Lineage 2: Essence доступно уникальное событие "Исследование разлома", героев зовут на изучение ивентовой зоны "Разлом Башни Дерзости".

Специальная NPC Шардоне расположилась в каждом городе Эльморадена, отправляя игроков в особую версию Башни Дерзости. Монстры в зоне появляются дважды в день на 1 час.

С чудовищ на разных этажах можно выбить валюту "Фрагмент Разлома", необходимую для особого создания.

Также есть тематические задания для получения Куклы Ангела и разных сундуков.

На 14 этаже обитает босс Бессмертный Баюм, уничтожив которого можно заверить квест и открыть NPC Освобожденный для наложения трёхчасового баффа "Поддержка исследователя".