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Lineage 2: Essence 23.04.2019
3.6 34 оценки

В Lineage 2: Essence запустили ивент "Исследование разлома"

Степан Игнатьев Андреевич

С 15 ноября по 13 декабря 2023 года в Lineage 2: Essence доступно уникальное событие "Исследование разлома", героев зовут на изучение ивентовой зоны "Разлом Башни Дерзости".

Специальная NPC Шардоне расположилась в каждом городе Эльморадена, отправляя игроков в особую версию Башни Дерзости. Монстры в зоне появляются дважды в день на 1 час.

С чудовищ на разных этажах можно выбить валюту "Фрагмент Разлома", необходимую для особого создания.

Также есть тематические задания для получения Куклы Ангела и разных сундуков.

На 14 этаже обитает босс Бессмертный Баюм, уничтожив которого можно заверить квест и открыть NPC Освобожденный для наложения трёхчасового баффа "Поддержка исследователя".

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