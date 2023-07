Культовые ролевые игры LISA The Painful и LISA The Joyful вышли на ПК и консолях в качестве LISA Definitive Edition ©

Сегодня компании Serenity Forge и Dingaling Productions выпустили независимые ролевые игры LISA: The Painful и LISA: The Joyful для ПК и консолей посредством LISA: Definitive Edition, которая содержит множество нового контента и улучшений и качества жизни культовых классических приключенческих игр. Новые квесты, концовки, враги, истории и многое другое в самой продаваемой, разрушающей жизни приключенческой ролевой игре LISA: The First, возрожденной в новом пересказе комиксов.

Сегодняшний запуск сопровождался новым трейлером, демонстрирующим темное, травмирующее и абсурдное путешествие, которое вы совершите по земле Олате.

Войдите в искаженную землю Олате, где апокалиптическая «Белая вспышка» уничтожила всех женщин, оставив после себя разоренную землю, управляемую военачальниками, слабоумными и извращенцами. Отправляйтесь в безжалостное путешествие, состоящее из двух частей, которое заставит вас столкнуться с самим собой через трагедию, комедию и жестокость — и сделайте все возможное, чтобы выйти на другую сторону с неповрежденной человечностью.

Особенности LISA: Definitive Edition: