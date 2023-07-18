Культовые ролевые игры LISA The Painful и LISA The Joyful вышли на ПК и консолях в качестве LISA Definitive Edition

Сегодня компании Serenity Forge и Dingaling Productions выпустили независимые ролевые игры LISA: The Painful и LISA: The Joyful для ПК и консолей посредством LISA: Definitive Edition, которая содержит множество нового контента и улучшений и качества жизни культовых классических приключенческих игр. Новые квесты, концовки, враги, истории и многое другое в самой продаваемой, разрушающей жизни приключенческой ролевой игре LISA: The First, возрожденной в новом пересказе комиксов.
Сегодняшний запуск сопровождался новым трейлером, демонстрирующим темное, травмирующее и абсурдное путешествие, которое вы совершите по земле Олате.
Войдите в искаженную землю Олате, где апокалиптическая «Белая вспышка» уничтожила всех женщин, оставив после себя разоренную землю, управляемую военачальниками, слабоумными и извращенцами. Отправляйтесь в безжалостное путешествие, состоящее из двух частей, которое заставит вас столкнуться с самим собой через трагедию, комедию и жестокость — и сделайте все возможное, чтобы выйти на другую сторону с неповрежденной человечностью.
Особенности LISA: Definitive Edition:
- HD-графика и целочисленное масштабирование с точностью до пикселя.
- Режим 120 FPS для ПК и консолей текущего поколения.
- Совершенно новые разговоры у костра, чтобы вы могли еще глубже оплакивать безвозвратную смерть членов группы.
- Новые враги и грозные боссы, которые доведут ваши навыки до предела.
- Новые квесты с невиданными ранее битвами и диалогами.
- Новые истории и множество концовок, которые открывают новые взгляды на запутанный мир LISA.
- Обновленные боевые системы, представляющие новые «навыки полководца», обновленные атаки по времени и переработанный пользовательский интерфейс.
- Новые наложения рамок для широкоэкранного просмотра.
- Новый музыкальный проигрыватель для прослушивания ваших любимых треков и более 20 новых эксклюзивных песен Definitive Edition.
- Безболезненный (сюжетный) режим для более доступного и ориентированного на повествование прохождения.
- Особенности контроллера с использованием Nintendo Switch HD Rumble, тактильных ощущений PlayStation DualSense, световой панели, адаптивных триггеров и звука динамика DualShock 4/DualSense.
кто то слышал об этих культовых играх?
Кто-то может подсказать в чём заключается культавость этих игр ?
Это вроде не Ультима не Фолыч или Dangerous Dave.....