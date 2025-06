Продажи серии Little Nightmares достигли отметки в 20 миллионов копий

Издатель Bandai Namco объявил, что франшиза Little Nightmares была продана тиражом более 20 миллионов копий по всему миру.

Bandai Namco заявила:

Франшиза была продана тиражом 20 миллионов копий с момента выхода Little Nightmares в 2017 году.

Последний раз Bandai Namco сообщала о продажах серии в апреле 2023 года, когда было объявлено о 12 млн проданных копий.

Франшиза включает несколько игр, начиная с Little Nightmares, выпущенной Bandai Namco Europe и разработанной Tarsier Studios в 2017 году. Её сиквел, Little Nightmares II, вышел в 2021 году. В дополнение к ним в 2019 году вышла Very Little Nightmares — мобильная игра, разработанная Alike Studio.

Сегодня было объявлено, что Little Nightmares III выйдет на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam и Microsoft Store 10 октября.

Little Nightmares Enhanced Edition также выйдет 10 октября на Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Microsoft Store. Однако игроки на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК могут получить игру прямо сейчас, оформив предварительный заказ на Little Nightmares III.