24 июня пройдёт презентация Little Nightmares

Издатель Bandai Namco объявил, что проведет Little Nightmares Showcase 24 июня в 22:00 по московскому времени. В трансляции будет представлена ​​последняя информация о серии Little Nightmares.

Возможные анонсы включают Little Nightmares Enhanced Edition для PlayStation 5, Xbox Series и ПК, которая была оценена в декабре 2023 года и случайно появилась для PlayStation 5 8 июня, прежде чем ее убрали из PlayStation Store, а также дату выхода Little Nightmares 3, которая должна выйти для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam в 2025 году.