Продажи мемной игры "Русы против ящеров" превысили 100 тысяч копий

"Русы против ящеров" была создана студией The Bratans на основе интернет-мемов, связанных с противостоянием древних русов и ящеров. Игра была выпущена в конце сентября и в первые недели продаж сразу попала в топ-10 на российском Steam, а также вышел в VK Play.

Гейм-дизайнер и один из разработчиков проекта, Даниил Косачев, рассказал изданию "Газета.ru", что игра "Русы против ящеров" достигла тиража более 100 тысяч копий, однако команда разработчиков пока не в состоянии получить выручку от продаж на платформе Steam из-за проблем с переводами. Доход в VK Play составил около 60 тысяч рублей.

Полностью продажи озвучить не могу, но это больше 100 тыс. копий. Мы не ожидали, что у нас получится, и до сих пор в шоке, нам очень приятны ваши внимание и поддержка, дорогие русичи. Steam пока не принес нам денег из-за проблем, связанных с невозможностью нормально их переводить в РФ. Мы так ничего пока и не получили. Ждем и надеемся. В сервисе VK Play мы заработали пока 60 тыс. руб. Вывод этих средств тоже пока ждем

В начале ноября разработчики представили дополнение, которое отправило героев на Луну.