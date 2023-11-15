Продажи мемной игры "Русы против ящеров" превысили 100 тысяч копий

"Русы против ящеров" была создана студией The Bratans на основе интернет-мемов, связанных с противостоянием древних русов и ящеров. Игра была выпущена в конце сентября и в первые недели продаж сразу попала в топ-10 на российском Steam, а также вышел в VK Play.
Гейм-дизайнер и один из разработчиков проекта, Даниил Косачев, рассказал изданию "Газета.ru", что игра "Русы против ящеров" достигла тиража более 100 тысяч копий, однако команда разработчиков пока не в состоянии получить выручку от продаж на платформе Steam из-за проблем с переводами. Доход в VK Play составил около 60 тысяч рублей.
Полностью продажи озвучить не могу, но это больше 100 тыс. копий. Мы не ожидали, что у нас получится, и до сих пор в шоке, нам очень приятны ваши внимание и поддержка, дорогие русичи. Steam пока не принес нам денег из-за проблем, связанных с невозможностью нормально их переводить в РФ. Мы так ничего пока и не получили. Ждем и надеемся. В сервисе VK Play мы заработали пока 60 тыс. руб. Вывод этих средств тоже пока ждем
В начале ноября разработчики представили дополнение, которое отправило героев на Луну.
Эх, всё же тут нагадили клятые рептилоиды.
Это ещё благодаря летсплэю Полезного Беса и обзору от IGM. Внимание от них привлекло внимание других, а так игрушка является безжизненным шлаком. Хотя она и не старается быть чем-то другим. Надеюсь всё же разрабы пойдут дальше и будут делать более качественные игры с таким же задором, ведь она всё же забавная, но геймплейно чудовищнее тех самых ящеров)
Главное - есть задорный креатив, и при том привлекающий людей
IGM может быть повлияли, но никак не Полезный Бес. Он не так популярен))
Там еще два белоруса постоянно обсуждают эту игру. Плюс это игра стоит около 39р (точно не помню) вот с этого и повлияло. Ну и конечно же мемные фразы по типу Славянский зажим яйцами)))) зарешали
Слыхал о них. Но узнал об игре сам, давно еще, знаком с "Агафоноф"
Вот и жди теперь хороших игр... кому они нужны?
Это лишь доказывает что свое не пахнет
Смысл игры- развлекать людей. Эта- развлекает, да получше чем старфилд.
Ну и что тогда гaвно?
развлекать она может разве что детсад
Ну это как минимум 7.000.000 рублей. Не взрывной успех, но на пиво и чипсы до конца жизни хватит.
свифт то не работает ахахх
🤦♂️
Ну все теперь с таким бюджетом, смута или ящеры 2 могут стать реально хитами.
Смута столько не наберет.
Ты скозал?