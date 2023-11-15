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Lizards Must Die 27.09.2023
7.9 91 оценка

Продажи мемной игры "Русы против ящеров" превысили 100 тысяч копий

butcher69
Новости

"Русы против ящеров" была создана студией The Bratans на основе интернет-мемов, связанных с противостоянием древних русов и ящеров. Игра была выпущена в конце сентября и в первые недели продаж сразу попала в топ-10 на российском Steam, а также вышел в VK Play.

Гейм-дизайнер и один из разработчиков проекта, Даниил Косачев, рассказал изданию "Газета.ru", что игра "Русы против ящеров" достигла тиража более 100 тысяч копий, однако команда разработчиков пока не в состоянии получить выручку от продаж на платформе Steam из-за проблем с переводами. Доход в VK Play составил около 60 тысяч рублей.

Полностью продажи озвучить не могу, но это больше 100 тыс. копий. Мы не ожидали, что у нас получится, и до сих пор в шоке, нам очень приятны ваши внимание и поддержка, дорогие русичи. Steam пока не принес нам денег из-за проблем, связанных с невозможностью нормально их переводить в РФ. Мы так ничего пока и не получили. Ждем и надеемся. В сервисе VK Play мы заработали пока 60 тыс. руб. Вывод этих средств тоже пока ждем

В начале ноября разработчики представили дополнение, которое отправило героев на Луну.

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Комментарии: 15
Ваш комментарий
TAPAKAH222
Steam пока не принес нам денег из-за проблем, связанных с невозможностью нормально их переводить в РФ. Мы так ничего пока и не получили. Ждем и надеемся. В сервисе VK Play мы заработали пока 60 тыс. руб. Вывод этих средств тоже пока ждем

Эх, всё же тут нагадили клятые рептилоиды.

3
Caster1882

Это ещё благодаря летсплэю Полезного Беса и обзору от IGM. Внимание от них привлекло внимание других, а так игрушка является безжизненным шлаком. Хотя она и не старается быть чем-то другим. Надеюсь всё же разрабы пойдут дальше и будут делать более качественные игры с таким же задором, ведь она всё же забавная, но геймплейно чудовищнее тех самых ящеров)
Главное - есть задорный креатив, и при том привлекающий людей

1
Jarvis666

IGM может быть повлияли, но никак не Полезный Бес. Он не так популярен))

3
Робот Колдун Jarvis666

Там еще два белоруса постоянно обсуждают эту игру. Плюс это игра стоит около 39р (точно не помню) вот с этого и повлияло. Ну и конечно же мемные фразы по типу Славянский зажим яйцами)))) зарешали

0
Big and Fat

Слыхал о них. Но узнал об игре сам, давно еще, знаком с "Агафоноф"

0
Аристов--Черный

Вот и жди теперь хороших игр... кому они нужны?

0
Hadyko

Это лишь доказывает что свое не пахнет

0
rewgerg43252

Смысл игры- развлекать людей. Эта- развлекает, да получше чем старфилд.
Ну и что тогда гaвно?

1
JohnTornton rewgerg43252

развлекать она может разве что детсад

-2
rewgerg43252

Ну это как минимум 7.000.000 рублей. Не взрывной успех, но на пиво и чипсы до конца жизни хватит.

0
JohnTornton

свифт то не работает ахахх

-1
saiditsme JohnTornton

🤦‍♂️

-1
Big and Fat

Ну все теперь с таким бюджетом, смута или ящеры 2 могут стать реально хитами.

0
РикоЧико

Смута столько не наберет.

-3
Slokas

Ты скозал?

1