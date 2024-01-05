Создатели Lollipop Chainsaw RePOP работают над новой игрой

В беседе с 4Gamer президент Dragami Games Ёсими Ясуда рассказал, что студия работает еще над одной игрой, помимо Lollipop Chainsaw RePOP. В интервью с создателями, опубликованном в конце года, разработчик сообщил, что анонс этой игры может состояться в 2025 году. Однако студия не может анонсировать ее прямо сейчас, но она стремится сделать хорошую игру, которая понравится всем фанатам.

Другое дело, что, хотя мы еще не на той стадии, когда можем объявить об этом, мы разрабатываем новую игру, помимо Lollipop Chainsaw RePOP. Я думаю, что мы сможем сделать анонс в 2025 году, но мы стремимся сделать хорошую игру, которая удовлетворит многих игроков.

Кроме того, Ясуда проинформировал игроков о Lollipop Chainsaw RePOP, сообщив, что Dragami Games завершит работу над игрой и опубликует ее в 2024 году. Президент также сообщил, что в ремастере будут изменены только те вещи, о которых просили фанаты, и будет сохранено мировоззрение оригинала, так что эта игра понравится всем фанатам.

В 2024 году мы завершим разработку и выпустим Lollipop Chainsaw RePOP. Идя "праведным путем", перенося мировоззрение и сценарий из оригинальной игры, которые были так хорошо приняты, пересматривая элементы, которые пользователи просили улучшить, и добавляя тщательно отобранные новые элементы, мы стремимся создать игру, которую смогут полюбить многие игроки на современном оборудовании.

Грядущая игра Dragami основана на оригинальной игре 2012 года Lollipop Chainsaw, в которой чирлидерша Джульетта сражается с зомби в средней школе. Вышедшая на PlayStation 3 и Xbox 360, игра в жанре hack-and-slash стала результатом сотрудничества голливудского режиссера Джеймса Ганна и легендарного игрового дизайнера Гоити Суды.

Несмотря на то, что Lollipop Chainsaw не получила широкой известности, она стала самой продаваемой игрой в истории разработчика Grasshopper Manufacture, разойдясь тиражом более миллиона копий. Dragami Games уже предпринимает шаги, чтобы избежать неоднозначного приема Lollipop Chainsaw RePOP: студия переделала всю боевку для грядущего ремастера.

О конкретных платформах для игры пока не сообщается, но мы надеемся, что она выйдет на ПК и консолях летом 2024 года.