Японская озвучка Джульет в Lollipop Chainsaw RePOP включает трех актрис

Президент компании Dragami Games Ёсими Ясуда объявил, что в грядущей Lollipop Chainsaw RePOP игроки смогут выбрать между Ёко Хикасой и Эри Китамурой в качестве японского голоса Джульетты в предстоящем релизе. Китамура озвучивала персонажа в японской версии PlayStation 3, а Хикаса - в японской версии для Xbox.

Кроме того, Ясуда объявил, что Джульетта получит новую озвучку от другой японской актрисы. Он не стал называть её имя, но описал как актрису, которую все "знают и любят".

Ранее Ясуда подтвердил, что в RePOP будут звучать те же голоса, что и в оригинальной версии, и что японские голоса будут доступны по всему миру.

Lollipop Chainsaw RePOP - это ремастер оригинальной игры, цель которого - сохранить верность оригиналу, но с улучшенной графикой благодаря новому аппаратному обеспечению.