Песочница Longvinter вышла из раннего доступа спустя три года разработки

Создатели Longvinter наконец довели свой проект до полноценного релиза — игра получила обновление 1.0 и покинула ранний доступ Steam. Разработка заняла три года, и хотя авторы признают, что кое-какие недочёты ещё остались, игра уже вполне готова к выходу.

За время подготовки к релизу в игре появилось немало нового контента. Теперь игроки смогут добывать и перерабатывать нефть на специальных локациях, участвовать в событиях с крушением вертолёта и опробовать новых животных в качестве средств передвижения. Да и вообще, разработчики добавили больше сотни разных предметов и улучшений.

И это ещё не всё — команда уже строит планы на будущее. В версии 1.1 обещают добавить систему фермерства и переделать начальный опыт для новичков. Кроме того, появится возможность арендовать жильё и общие территории. А в следующем году игра доберётся до PlayStation 5, причём с поддержкой кроссплея между платформами.

Если говорить о текущей версии, то Longvinter можно купить в Steam за 599 рублей. Игра имеет русский перевод, а пользователи в целом довольны проектом — из более чем 5,5 тысяч отзывов 71% положительные.