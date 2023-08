В Epic Games Store началась раздача Loop Hero и Bloons TD 6 ©

В Epic Games Store стали доступны новые игры для бесплатного добавления в библиотеку. Как было объявлено на прошлой неделе, в данном случае это Loop Hero и Bloons TD 6, которые можно получить бесплатно до 18:00 МСК 10 августа.

Просто перейдите на страницу Loop Hero и страницу Bloons TD 6 после входа в Epic Games Store со своими учетными данными, нажмите кнопку «Получить» и следуйте инструкциям на экране до завершения операции. В этот момент две игры навсегда станут частью вашей цифровой библиотеки, и вы сможете решать, когда загружать и устанавливать их по своему желанию, без каких-либо ограничений.

Ранее сегодня стало известно, что на следующей неделе пройдёт раздача Europa Universalis 4 и Orwell: Keeping an Eye on You.

Loop Hero катапультирует нас в бесконечный цикл, предлагая нам устранить источник этой аномалии, используя колоду волшебных карт, с помощью которых можно размещать врагов, здания и сценарии во время нашей экспедиции.

Во время каждой попытки мы сможем получать награды, спасать выживших и повышать уровень сложности, чтобы разблокировать еще более эффективные классы и карты, с помощью которых мы, наконец, сможем достичь нашей конечной цели: остановить петлю.

Bloons TD 6 представляет собой красочную защиту башни, в которой, командуя армией симпатичных маленьких обезьян, нам нужно будет размещать защитные юниты по заранее определенному пути, чтобы остановить продвижение врагов благодаря автоматической механике атаки.

Циклически обновляясь, игра со временем получала новых персонажей, функции и режимы, события с боссами и дополнительные испытания, которые еще больше увеличили разнообразие несомненно интересного опыта для поклонников этого стратегического поджанра.