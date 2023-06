Голлум - всё: онлайн The Lord of the Rings: Gollum упал до 40 игроков

Игроки перестали проявлять интерес к экшен-адвенчуре The Lord of the Rings: Gollum. Спустя неделю после релиза онлайн игры в Steam упал до 40 пользователей, пик онлайна за последние 24 часа был равен 60 игрокам. Не исключено, что в скором времени количество игроков снизится еще сильнее. Главной причиной провала стало плохое техническое состояние игры как на PC, так и на консолях, невыразительная история, скучный и блеклый мир, а также устаревшая графика. Критики и пользователи приняли игру очень прохладно: в Steam у Gollum 270 отзывов, из которых только 36% — положительные.