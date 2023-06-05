The Lord of the Rings: Gollum 25.05.2023
5 236 оценок

Голлум - всё: онлайн The Lord of the Rings: Gollum упал до 40 игроков

Simple Jack
Новости

Игроки перестали проявлять интерес к экшен-адвенчуре The Lord of the Rings: Gollum. Спустя неделю после релиза онлайн игры в Steam упал до 40 пользователей, пик онлайна за последние 24 часа был равен 60 игрокам. Не исключено, что в скором времени количество игроков снизится еще сильнее.

Главной причиной провала стало плохое техническое состояние игры как на PC, так и на консолях, невыразительная история, скучный и блеклый мир, а также устаревшая графика. Критики и пользователи приняли игру очень прохладно: в Steam у Gollum 270 отзывов, из которых только 36% — положительные.

Источник  
4
15
Последние посты по игре The Lord of the Rings: Gollum
Digital Foundry назвали The Lord of the Rings: Gollum на консолях технической катастрофой
Digital Foundry назвали The Lord of the Rings: Gollum на консолях технической катастрофой
Голлум: Было/стало
Голлум: Было/стало
Гайд на The Lord of the Rings Gollum: решение головоломки в канализации под Башней Света
Гайд на The Lord of the Rings Gollum: решение головоломки в канализации под Башней Света
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Shakodzyn
12
ARESS_777

Когда свернули куда то не туда...

1
Real Slim Shady

Хахаха, 40 игроков? Серьезно? Даже в инди-играх десятилетней давности больше онлайна)

5
StingerV

Во всём виновато пиратство!

4
Awareness of greatness

Да. да, да есть одно, но пиратство продвигает игры, по лучше, чем самые дорогие поносные рекламы

2
xomy4ek

и эти 40 игроков сами разрабы

2
МАХАН МАХАНОВИЧ

Тестировщики

3
Никита Дроздоvv

Само собой это мусор не кому не нужен. Все было понятно еще с анонса. Это вообще бред, что в игре Голлум 2023 Голлум выглядит хуже, чем в игре Средиземье: Тени войны 2014 года.

2
xomy4ek

он выглядит хуже чем в фильме 2004

0
Zick211

всё из-за плохой оптимизации, да ещё отзывы посмотрите)

1
canteexnik

История кстати норм, а все остальное жесть

0
Alex19978

Разрабы Голума все таки смогли переплюнуть Redfall

0
kotasha

Не знаю что эта за 40 безумцев играющие в провальную игру, видать не жалко денег на это трешь, а то бы вернули средства на стим кошелёк как большинство.

0
AT_Sagor

Какая разница какой онлайн, деньги то у игроков потрачены на игру, большего для бизнесменов и не нужно.

0
Сеньор Мартинез

а он может заклинание "огненные шары" выучить?

0