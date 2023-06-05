Голлум - всё: онлайн The Lord of the Rings: Gollum упал до 40 игроков

Игроки перестали проявлять интерес к экшен-адвенчуре The Lord of the Rings: Gollum. Спустя неделю после релиза онлайн игры в Steam упал до 40 пользователей, пик онлайна за последние 24 часа был равен 60 игрокам. Не исключено, что в скором времени количество игроков снизится еще сильнее.
Главной причиной провала стало плохое техническое состояние игры как на PC, так и на консолях, невыразительная история, скучный и блеклый мир, а также устаревшая графика. Критики и пользователи приняли игру очень прохладно: в Steam у Gollum 270 отзывов, из которых только 36% — положительные.
Когда свернули куда то не туда...
Хахаха, 40 игроков? Серьезно? Даже в инди-играх десятилетней давности больше онлайна)
Во всём виновато пиратство!
Да. да, да есть одно, но пиратство продвигает игры, по лучше, чем самые дорогие поносные рекламы
и эти 40 игроков сами разрабы
Тестировщики
Само собой это мусор не кому не нужен. Все было понятно еще с анонса. Это вообще бред, что в игре Голлум 2023 Голлум выглядит хуже, чем в игре Средиземье: Тени войны 2014 года.
он выглядит хуже чем в фильме 2004
всё из-за плохой оптимизации, да ещё отзывы посмотрите)
История кстати норм, а все остальное жесть
Разрабы Голума все таки смогли переплюнуть Redfall
Не знаю что эта за 40 безумцев играющие в провальную игру, видать не жалко денег на это трешь, а то бы вернули средства на стим кошелёк как большинство.
Какая разница какой онлайн, деньги то у игроков потрачены на игру, большего для бизнесменов и не нужно.
а он может заклинание "огненные шары" выучить?