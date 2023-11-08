Состоялся релиз дополнения "Корсары Умбара" для The Lord of The Rings Online

Разработчики The Lord of The Rings Online обьявили об успешной установке на сервера игры обновление под порядковым номером 38, в котором игрокам стал достпуен для исследования контент дополнения "Корсары Умбара". Обновление доступно для скачивания в лаунчере игры.
Что ждёт игроков в дополнении:
- Новые локации. В игре появятся Западный Королевский Гондор (послевоенные версии уже знакомых нам локаций к западу от Пеларгира), Внешний Гондор (новые земли ещё дальше к западу), Острова Щита (архипелаг у берегов Умбара) и Мыс Умбар (пиратская гавань Умбар и её окрестности). Две последние локации смогут похвастать абсолютно новым для LOTRO природным окружением — тропиками.
- Продолжение сюжета. Новая эпическая линия «Песнь о волнах и ветре», стартовавшая в обновлении 36, продолжится и познакомит нас с новой репутационной фракцией Умбара и двумя альянсами.
- Новый класс. Мореход (Mariner) уже доступен в игре, однако доступ к нему имеют только те игроки, кто купил дополнение.
- Обновление характеристик. Базовые характеристики — сила, ловкость, стойкость, воля и вера — будут слегка перебалансированы. Основная характеристика (сила, ловкость или воля) будет по-прежнему давать самые важные бонусы, но при этом и остальные две будут слегка усилять некоторые роли класса. В отношении критического рейтинга произойдёт лёгкая балансировка: будет сложнее достичь капа на шанс крита, но при этом легче увеличить силу крита.
- Обновление ремесла. Во-первых, в дополнении появится новый уровень ремесла — умбарский (т15). Во-вторых, игроки смогут свободно менять профессии в пределах своих трёх доступных слотов, а также покупать четвёртый слот (скорее всего, за мифрил). В будущем ожидается более значительное обновление ремесла: разработчики обещают возродить актуальность и полезность крафтовых предметов.
- Обновление рун усиления. Теперь цвет рун будет означать не предел уровня улучшения узора, а количество получаемых уровней при применении. Т.е. желтая руна будет поднимать уровень узора на 1, фиолетовая руна — на 2, синяя — на 3, а золотая — на 4.
- Обновление эссенций. У новых предметов экипировки будут три типа слотов для эссенций — первичный (синий, для повышения основной характеристики класса), жизненный (зелёный, для стойкости или веры) и общий (оранжевый, для прочих эссенций).
Как то пытался начать, ну какая же игра деревянная, как то все неудобно было, не знаю далеко ни прошёл, может игра раскроется чуток дальше, ну сложно сейчас в такое играть. Ей бы графику и интерфейс переделать. Только не набрасывайтесь, игра не плохая ну ее надо освежить.