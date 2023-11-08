Состоялся релиз дополнения "Корсары Умбара" для The Lord of The Rings Online

MMORPG в недавно набравшем популярность мире Средиземья. Так как сюжетную канву восстановить в жёстких онлайновых условиях практически невозможно, кардинально от остальных фэнтезийных RPG ничем не отличается. Тем не менее, проект вышел крайне добротным и интересным.