В The Lord of the Rings Online появится новый класс ©

Немногие игры выживают в течение длительного времени, особенно в таком сложном жанре, как MMO, но The Lord of the Rings Online, дебютировавшая в 2007 году, жива, здорова и даже процветает.



Об этом свидетельствует грядущее обновление, которое добавит в игру новый класс пустя 16 лет после ее выхода.

В LOTRO появился новый класс - "Моряк", предназначенный для опытных игроков. Они могут носить два оружия одновременно, используют кинжалы и короткие одноручные мечи, и обычно носят среднюю броню.



Интересно, что этот класс будет создан по образцу персонажа Эарендиля, полуэльфа, который фигурирует в "Сильмариллионе" Толкина. Эарендиль, по преданию, был известен своими морскими путешествиями и, что интересно, являлся отцом Элронда.

Моряк в значительной степени опирается на балансировку. В бою его сопровождает полоса, которая качается влево и вправо в зависимости от используемых умений. Главное - держать полоску более или менее посередине, иначе можно столкнуться с негативными последствиями в виде дебаффов.



Моряки используют три дерева умений:

синее - пение песен, дающее бонусы,

красное - набор атакующих умений,

желтый - использование бомб и алхимических зелий для ослабления врагов.

Если вы хотите узнать больше, разработчики выложили более часа видеоматериалов, посвященных данному классу.

Стоит отметить, что Lord of the Rings Online регулярно поддерживается. Для игры уже вышло десять расширений, последнее из которых - Before the Shadow - было выпущено в ноябре прошлого года. Дебют Моряка на серверах ожидается осенью этого года.