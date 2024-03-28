Hexworks выпускает обновление Lords of the Fallen 1.1.637 для всех платформ

Обновление v1.1.637 для Lords of the Fallen включает исправления проблем с многопользовательской игрой и визуальных дефектов, что значительно улучшает игровой процесс. Компания Hexworks внесла изменения в различные аспекты игры, устраняя недочеты в заклинаниях, взаимодействиях и пользовательском интерфейсе, чтобы сделать игровой процесс более сбалансированным и захватывающим.
Это обновление, направленное на улучшение PvP-сражений, обеспечивает более плавный игровой процесс с корректировками в заклинаниях, персонажах и количестве опасностей. Разработчик Hexworks выпустил обновление Lords of the Fallen v1.1.637 для всех платформ. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь .