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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 1 038 оценок

Hexworks выпускает обновление Lords of the Fallen 1.1.637 для всех платформ

KAMA33
Новости

Обновление v1.1.637 для Lords of the Fallen включает исправления проблем с многопользовательской игрой и визуальных дефектов, что значительно улучшает игровой процесс. Компания Hexworks внесла изменения в различные аспекты игры, устраняя недочеты в заклинаниях, взаимодействиях и пользовательском интерфейсе, чтобы сделать игровой процесс более сбалансированным и захватывающим.

Это обновление, направленное на улучшение PvP-сражений, обеспечивает более плавный игровой процесс с корректировками в заклинаниях, персонажах и количестве опасностей. Разработчик Hexworks выпустил обновление Lords of the Fallen v1.1.637 для всех платформ. С полным списком изменений можно ознакомиться здесь .

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