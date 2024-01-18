Издательство CI Games, выпустившее Lords of the Fallen, планирует сократить штат сотрудников на 10%

Генеральный директор CI Games Марек Тымински опубликовал на сайте X заявление, в котором сообщил, что "в целях сохранения прочности и стабильности бизнеса" совет директоров принял "трудное, но необходимое решение" о сокращении рабочих мест, которое коснется около 10% всей компании.
В целях сохранения прочности и стабильности бизнеса CI Games приняла трудное, но необходимое решение о проведении ряда сокращений, которые затронут около 10 % сотрудников компании. Мы хотели бы поблагодарить каждого из них за то, что они сделали за время работы с нами. В настоящее время в процессы организации внедряется дальнейшая оптимизация бизнеса.
И хотя компания не раскрывает, какие именно должности и отделы затронуты увольнениями, журналистам GamesIndustry.biz удалось выяснить, что с работой распрощалась большая часть маркетинговой команды. Кроме того, проблемы возникли у Hexworks, создателей самого дорогого в истории компании проекта Lords of the Fallen, и разработчиков из Underdog, ответственных за Sniper Ghost Warrior.
Поэтому пока неясно, повлияют ли решения CI Games на недавно объявленные амбициозные планы компании по выпуску еще как минимум четырех проектов.
не обратил бы внимания на эту новость, но предыдущая, про то, что игра продалась на 1,2 млн копий, заставило обратить. Ирония она такая
Поделом, нечего копирки делать - делайте своё!
ой да хоть на 30, кому какое дело до увольнений, дурацкая мода, в ковидные годы кричали о расширении штата теперь сокращают