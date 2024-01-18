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Lords of the Fallen 13.10.2023
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
7.5 963 оценки

Издательство CI Games, выпустившее Lords of the Fallen, планирует сократить штат сотрудников на 10%

butcher69
Новости

Генеральный директор CI Games Марек Тымински опубликовал на сайте X заявление, в котором сообщил, что "в целях сохранения прочности и стабильности бизнеса" совет директоров принял "трудное, но необходимое решение" о сокращении рабочих мест, которое коснется около 10% всей компании.

В целях сохранения прочности и стабильности бизнеса CI Games приняла трудное, но необходимое решение о проведении ряда сокращений, которые затронут около 10 % сотрудников компании. Мы хотели бы поблагодарить каждого из них за то, что они сделали за время работы с нами. В настоящее время в процессы организации внедряется дальнейшая оптимизация бизнеса.

И хотя компания не раскрывает, какие именно должности и отделы затронуты увольнениями, журналистам GamesIndustry.biz удалось выяснить, что с работой распрощалась большая часть маркетинговой команды. Кроме того, проблемы возникли у Hexworks, создателей самого дорогого в истории компании проекта Lords of the Fallen, и разработчиков из Underdog, ответственных за Sniper Ghost Warrior.

Поэтому пока неясно, повлияют ли решения CI Games на недавно объявленные амбициозные планы компании по выпуску еще как минимум четырех проектов.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Richard Simons

не обратил бы внимания на эту новость, но предыдущая, про то, что игра продалась на 1,2 млн копий, заставило обратить. Ирония она такая

1
Макс Макс 007

Поделом, нечего копирки делать - делайте своё!

1
Zlobin_Evgeny

ой да хоть на 30, кому какое дело до увольнений, дурацкая мода, в ковидные годы кричали о расширении штата теперь сокращают

-1