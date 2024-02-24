Обновление 1.1.536 для Lords Of The Fallen устраняет массу ошибок

Lords of the Fallen продолжает привлекать поклонников Soulslike по всем направлениям, поскольку разработчик Hexworks обеспечивают поддержку игры после запуска. Недавно был выпущен патч для игры под версией 1.1.536, исправляющий множество ошибок.
Работая над оптимизацией Морнстеда, мы сосредоточили свое внимание на доработке некоторых ошибок и проблем, с которыми вы могли столкнуться во время своего верного приключения. От Заброшенных болот и Нижнего Калрата до дверей самого замка Брамис мы выслеживали и сокрушали тех, кто стоял на нашем пути», — говорит Hexworks.
Некоторые из аспектов, на которые новое обновление пролило свет, включают в себя многопользовательский режим, боссов и блокираторы прогресса, причем последние имеют только одну деталь во всем сообщении с примечаниями к патчу: «Исправлен блокировщик, который мог помешать игрокам открыть дверь в Замок Брамис». В частности, игроки довольны этой корректировкой, в первую очередь потому, что до обновления они не могли продвигаться вперед в этой конкретной области.
Вот краткое изложение некоторых изменений пользовательского интерфейса, которые Hexworks применила к Soulslike:
- Исправлена ошибка, из-за которой значок восстановления здоровья не отображался при использовании щита с прикрепленными рунами восстановления здоровья.
- Исправлена ошибка, из-за которой функция случайного выбора не работала должным образом в редакторе персонажей.
- Улучшена навигация по меню для изменения, а затем отмены выбора настроек. Это новое изменение предотвратит повторное появление подсказки пользовательского интерфейса при переключении вкладок или выходе из меню.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.