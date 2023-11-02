Обновление Lords of the Fallen 1.1.282 содержит более 100 улучшений

HexWorks выпустила обновление v1.1.282 для Lords of the Fallen. Оно вносит в игру более 100 улучшений, все подробности которых перечислены в официальном примечании к обновлению LOTF 1.1.282.
Спасибо всем, кто принял участие в нашем «Сезоне мрачности», ваше путешествие по этому мрачному и загадочному событию было просто невероятным. Линия квестов и спрятанная в ней секретная маска очаровали многих из вас, поэтому по многочисленным просьбам мы решили оставить их активными, даже несмотря на то, что Хэллоуин уже закончился, чтобы вы могли заработать эту уникальную добычу всеми своими персонажами. Однако имейте в виду, что мы попрощаемся с украшениями Хэллоуина, которые украшали пережитки и месть.
В этом обновлении разработчики улучшили визуальное качество HDR, добавили дополнительные меры безопасности при сохранении игры, значительно улучшили производительность и устранили редкие сбои. Они также улучшили совместную игру, сделали PVP более разнообразным, усилили некоторых боссов, усовершенствовали поведение ИИ и сбалансировали заклинания и предметы.
Полный список изменений доступен по ссылке.
В общем занерфили все предметы , которые были имбой в пвп ( в игре , где большинство людей играют тупо соло пве ) . Не говоря о том , что эти клоуны решили изменить прокачку оружия за души боссов ( раньше они были + 5 , теперь их нужно качать до + 10 и если вы думаете , что они автоматом станут + 10 это не так , вы тупо просрали куски делариума которых в игре всего 4 штуки , самое забавное что я прохожу игру на нг+2 и теперь моё вкаченное оружие с душ боссов наносит смехотворный урон , у меня есть стандартное оружие вкаченное до + 10 , но я его не могу использовать из за того что респекнул персонажа в другой билд и не могу его переделать обратно из за отсутсвия предметов для респека , которые в игре так же в ограниченном количестве )
Ну не знаю,я например доволен изменениями,т.к. молотки да и вообще все металки сильно мощные как для метательного оружие без скейлов и под которое не нужно качать статы чтобы одеть,молотки это ещё фигня там ей святая граната которая может делать лужу которая тебя лечет и одновременно дамажи врагов,а если кинуть её в стену то можно экономно подлечить себя примерно на всё хп за полоску патронов это ли не имбаланс учитывая что я полу воин полу клирик который при 23ед вкачаных в ''чудо'' может подхилить себя на всю манну чуть больше чем на 50% хп. А вот то,что понерфили святой баф броню это конечно не айс))
Я молотками и дальним оружием вообще не пользуюсь . Первый раз проходил игру билдом паладина с гиганским мечём Грегори и бафами на защиту + баффом на святой урон . Второй раз чистым силовиком с молотом Харкина , третий раз стал проходить смешанным билдом рэдианс+инферно с двумя мечами босса Судьи Клерика и всякой магией . Сегодня загружаю игру и вижу , что я наношу очень мало урона мечами ( хотя они были прокачены на максимум ) , потом прочёл патч и узнал что они переделали прокачку оружия с боссов и немного афигел . По итогу у меня на данный момент нет ни кусков делариума , ни предмета для респека , тупо сгорела задница и снёс игру , хотя до этого планировал выбить все ачивки . И именно этим моментом недоволен не только я .
Жесть,ну ты и импульсивный)) А я только первое прохождение еле еле доделываю т.к. ждал две недели - смотрел на патчи,но если бы оно запоролось,а оно уже запоролось частично по квестам из-за ключа,начал бы заново проходить ) Мне просто сильно игра нравится,я люблю весь шмот собрать,онлайн попробовать ... Прошёл только 10 боссов за 60 часов такими темпами)))
Предметы для респека у деда в хабе же продаются за 8.5к
Продаются , на старте игры можно купить одну штуку и ещё одна ближе к концу игры появляется . Плюс у нпц Винтерберри в середине игры ещё продаётся одна штука . Проблема в том , что как раз на старте игры я у деда эту одну штуку купил и респекнулся , теперь ближайший респек только к середине игры . Как то так . В общем разработчики явно задним местом думали когда делали этот патч .
"Ослаблено улучшенное метательное оружие на 30%. Почти все они были слишком эффективны, особенно Enhanced Hammer." молотки становятся легендой
пару боссов тупо ими закидывал вообще н подходя и не юзая оружку)
Велика потеря, вставлю в оружку 3шт. ELSTRIX, и нерф как рукой сняло.. :D
Да б... лин! Как же они за... колебали! Я в игру не могу начать играть из-за того что приходится патчи перекачивать
Так и не пофиксли лаги при первом запуске, ну хоть сбрасывание языка починили.
Почему нельзя было сделать это до выпуска игры?разрабы ведь растили ее.
А ты только сейчас заметил подобную тенденцию ? :D , такое прослеживается года так 2-3, когда закрытый бета тест игры заменяется простым выпуском, и все правки идут уже на основе отзывов самих игроков, тем самым не хило экономя на ЗП огромного штата игроков, заодно игра выйдет раньше, так было в Elden Ring, когда прослеживались дикие просадки, в результате не оптимизированной прогрузки локаций (и это не лечилось даже топовым железом)..
Купи консоль и не будет просадок
У меня другой вопрос где можно скачать игру без всех обновление и патчей, до нерфа и фикса на работающий глитч ресурсы? Знаю что проще скачать читы но так не интересно
Можешь щас скачать версию v 1.1.249 с торрентов, без этого последнего обновления (в самую первую версию я бы не советовал играть, там дикие не оптимизированные тормоза, что глючит даже на 4080, да и багов хватает, когда некоторые квесты багают..)
версию v 1.1.249
версия v 1.1.249 на видео Глитч работает на огромные ресурсы или фиксанули?
Дв
То есть работает?
Как и думал, к НГ можно будет начать полностью вылизанную игру)
Миллион бомжей поправили?
Клоны клонов.
Эххх, лучше бы русские субтитры добавили((.
Интересно она до сих пор крашится на загрузке? 🤔
Ребята, кто уже опробовал новое обновление? Оптимизация стала лучше или заметных улучшений нет?
Новости раннего доступа. Через годик доделают, тогда и играть можно будет.