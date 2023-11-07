на главную
об игре
Lords of the Fallen 13.10.2023
7.3 765 оценок

Разработчики Lords of the Fallen представили план обновления контента на конец года

monk70
Новости

HEXWORKS, студия CI Games, сегодня представила насыщенный график контента для Lords of the Fallen, раскрывая дорожную карту темной фэнтезийной ролевой игры на оставшуюся часть года. После успешного тематического «Сезона мрачности» в конце октября перед Новым годом пройдут еще два мероприятия, каждое из которых принесет свежий контент темным крестоносцам по всему Морнстеду. Дорожная карта также включает в себя регулярные еженедельные обновления, направленные на повышение стабильности, оптимизацию производительности и улучшения баланса игры, включая ее кросс-игровую онлайн-игру.

До конца года будет добавлено несколько новых цепочек квестов с возможностью разблокировать некоторые уникальные наборы брони и оружия (некоторые из которых были созданы совместно с самим сообществом во время совместных прямых трансляций). Кроме того, игроки могут рассчитывать на 12 новых заклинаний, новые завершающие атаки и целый ряд функций, запрошенных сообществом, включая недавно представленную систему модификаторов New Game Plus (NG+).

Также планируется дальнейшая поддержка, дополнительная информация будет объявлена позднее. Lords of the Fallen уже можно купить на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

18
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
borsic

Ждём. Как всё выйдет ещё раз пройду.

3
Кей Овальд

Очередные новости раннего доступа.

0
Porsche911GT3RS

И спасибо Бесу за бесатест

0
Imnogamer

Респект новостнику за то, что не использовал пресловутое "роадмэп".

-1
besnovaty1986

тогда уж уважение а не респект.

0
Палыч Роков

они собираются в игру возвращать длсс3 генератор кадров и сделать так чтобы эта параша не была единственной неиграбельной игрой на харде?

-1
Капитан Баттхерт

Угу бегут-спотыкаются, а заодно и ФСР 3 с лопаты докинут который на релизе обещали.

0
gloccc

Генерация кадров спокойно возвращается в игре , если дописать строчку конфига в свойствах игры стима .

0
HomeWork

А я уже её трижды прошел

-3
Death to the Nazis

Ну и как, достойна серии соулсов?

0
gloccc Death to the Nazis

Лучше Демон Соулса , хуже любой части из трилогии Дарк Соулс .

-3
DeckJagger Death to the Nazis

нет

-3