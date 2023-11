Разработчики Lords of the Fallen в свежем патче срочно исправляют баланс и добавляют новый предмет

Студия Hexworks продолжает работать над устранением неполадок и улучшением игрового процесса Lords of the Fallen. Разработчики хардкорной RPG признались, что последнее масштабное обновление v1.1.282 вызвало вопросы у игроков по общему балансу игры, поэтому они спешат откалибровать некоторые моменты на основе отзывов игроков. В эти выходные Lords of the Fallen получила еще один патч под номером v.1.1.292, где проводится ребаланс оружия и добавляется новый предмет.

В свежем обновлении для Lords of the Fallen разработчики переработали оружие боссов. Если быть точнее, авторы приняли решение вернуть их на тот уровень, на котором они были до обновления v1.1.282. Авторам еще предстоит доработать улучшения для этого аспекта игры, поэтому пока они возвращают значения из прошлых версий.

Кроме того, в игру был добавлен предмет, который смогут получить игроки с персонажами, владеющими оружием босса. Если ваш персонаж владеет любым оружием босса и улучшил любое оружие до максимального уровня (+5 для оружия босса до патча или +10 для любого другого оружия), в течение следующих десяти дней на Скайрестском мосту можно найти новый предмет, дающий следующее:

2 куска дералиума

40 крупных осколков дералиума

15 Черепов пополнения бодрости

Новый предмет предоставляет все ресурсы, необходимые для улучшения двух видов оружия босса с 5 до 10 уровня. Найти его можно на мосту Скайрест рядом со святилищем Ория, в небольшом алькове с гамаками, где герои, как и вы, устраивают себе заслуженный отдых. Кроме того, в версии v.1.1.292 были снижены потребности в мане для заклинаний "Благословенные отражения" и "Адские гончие". Разработчики обещают в будущем сосредоточиться на балансе PVE.