Сегодня в Lords of the Fallen стартует хэллоуинское мероприятие

HEXWORKS, студия CI Games, откроет жуткий сезон бесплатным, ограниченным по времени Хэллоуинским мероприятием для Lords of the Fallen. Мир игры Морнстед будет украшен сезонной косметикой. Игроки также смогут выполнить новую цепочку заданий, чтобы получить Тыквенную маску — ужасающий шлем, вдохновленный культовым фонарем из тыквы. Мероприятие стартует сегодня в 00:00 по московскому времени и продлится до 2 ноября.
Это событие совпадает с выпуском для всех платформ значительного обновления — The Pumpkin Patch, которое добавляет ряд новых игровых механик, разработанных с учетом постоянных отзывов сообщества.
Обновление The Pumpkin Patch включает в себя:
- Обновленная новая игра плюс (NG+) — новая многоуровневая система NG+ вводит в игровой режим Рудименты; каждый более высокий уровень NG+ удаляет из игры больше Рудиментов, увеличивая сложность.
- Полный кросс-плей. Теперь игроки могут испытать полную функциональность кросс-плея между всеми ПК и консольными платформами. Это следует за введением кросс-плея между игроками Xbox Series X|S и PlayStation 5, впервые на этой неделе.
- Уменьшенная плотность врагов. Уменьшение плотности врагов в областях, которые считаются наиболее сложными для игроков.
- Производительность и стабильность. Дальнейшие исправления производительности и стабильности на всех платформах.
что ж вы не написали то задание -
One dwells amidst the company of the celebrated dead. . . . .
. . . . Another in a lonely hamlet where the streets ran red. . . . .
. . . . One's to be found where the bitter sacrificed dwell. . . . .
. . . . Another in a place where an innocent girl fell. . . . . . . .
. . . . One demands from you a head for heights. . . . . . . . . . .
. . . . Only then can you face a shadow by beacon's light. . . . . .
. . . . Steel yourself in the garb of one who speaks not. . . . . . .
. . . . And hope in that bleak ground your bones do not rot . . . .
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Один Человек живет среди знаменитых мертвецов. . . . .
. . . . Другой в одинокой деревне, где улицы были красными. . . . .
. . . . Его можно найти там, где обитают горькие жертвы. . . . .
. . . . Еще один в месте, где упала невинная девушка. . . . . . . .
. . . . От тебя требуют высокого духа. . . . . . . . . . .
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Только тогда вы сможете противостоять тени при свете маяка. . . . . .
. . . . Закрепите себя в одежде того, кто не говорит. . . . . . .
. . . . И надеюсь, что в этой мрачной земле твои кости не сгниют.