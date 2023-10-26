Свежий патч для Lords of the Fallen оптимизирует работу технологии Lumen и снижает плотность врагов

Как часы, HEXWORKS выпустила в четверг обещанный патч для Lords of the Fallen, который весит в Steam чуть меньше 1 Гб. В версии 1.1.243 улучшена производительность благодаря сотрудничеству разработчиков с Epic Games:
Мы оптимизировали общую производительность Lumen в UE5 с помощью EPIC, чтобы получить дополнительные 1-2 мс обработки GPU на протяжении всего игрового процесса. Мы убрали отбрасываемые тени из некоторых сеток Umbral, которые не проецировали тени, чтобы повысить FPS в некоторых областях.
Но самым важным исправлением, которого так ждали поклонники, стало уменьшение плотности врагов. Это было одним из главных замечаний к Lords of the Fallen со стороны журналистов и критиков.
Обновление Lords of the Fallen также делает анимацию спринта более реалистичной и изменяет количество костров в режиме "Новая игра +".
Издатель CI Games ранее на этой неделе сообщил, что за первые десять дней продаж Lords of the Fallen на всех платформах было продано более миллиона копий. По слухам, на подходе два дополнения; хотя они еще не подтверждены, DLC определенно появятся, учитывая высокие коммерческие показатели.
Да вот их так, они отдохнуть от патчей дадут. Обновлять не успеваю. Молодцы конечно, пускай шлифуют сколько нужно.😉
На сколько снизилась плотность врагов ? Если раза в два норм, если убрали пару штук на локации то толку ноль
Много их😂
Проходил повторно локацию специально Ущелье Фицроя с новым патчем, что бы проверить, не заметил изменений, сколько врагов было до патча столько и осталось, может конечно я и ошибаюсь, этими патчами сломали настройки языка он не сохраняется при выходе из игры, сбрасывается на энглиш
Подтверждаю, язык слетает на дефолтный англосаксонский. Мобов чёт меньше не стало, а производительность (казалось бы только отлаженная) опять снизилась до ранних версий 🤷♂️ Ну, те кто на 4090 Ябстественно не заметят. Опять при беге вернулись просадки. Хотя, может это чисто у меня.🤷♂️
На ssd ставь
Ябстественно на сиси диси стоит. Да катать асфальт в рулоны.У меня оказывается версия 1.1.234, а не 1.1.243. Хоть бы цифры по более разнообразили. Запутали демоны. Пшол обновляться. Ремонт колобкам, встретимся у ясеня.
Как по мне игра неудобна. Не плохая, но неудобная. В одном месте посадить три тела с шипастой башкой в узком пространстве. Или в режиме умбры трёх мелких демонов с крыльями тоже в узкий проход, у которых атаку если не успел хрен прервешь. С оружием так вообще не понял. Одна и та же анимация у всех пух данного типа, один длинный меч от другого отличается дизайном и статами ну класс. Вроде прикольно но душно.
Хах, так гляди к новогодней распродаже уже будет конфетка, можно и купить)) Пока даже не смотрю в ее сторону, люблю играть в полностью готовые и пропатченные игры))
Проблема даже не в плотности(бомжей) а в их банальном балансе- убил одного с двух-3х тычей, поднялся по лестнице и уже другой (но точно такой-же враг) всасывает от 3х до 6ТИ ударов... ладно это была-бы другая область, но блин та-же самая локация ...это-же бред...
Подскажите, Почему при включении ДЛСС фпса становиться меньше? Первый раз такое вижу...
ДЛСС повышает ФПС, ты наверное выбрал в нем настройку ДЛАА(вроде так она называется). Она дропает ФПС. Выбери качество или производительность и все нормально должно быть.
Lords.of.the.Fallen.v1.1.249-Update
https://qiwi.gg/file/sSzy0675-Lords
* v1.1.243 (b12533190) to v1.1.249 (b12543520)
1. Unzip
2. Copy all the files in the "Update" folder to the game folder where the "LOTF2.exe" file is located.
3. Run "_Lords.of.the.Fallen.v1.1.249.bat" from the game folder
>так ждали поклонники, стало уменьшение плотности врагов
filthy casuals
Механики соулсов не подразумевают тонну врагов на квадратный метр, это как раз удел слешеров вроде ДМС, так что все правильно.
тонна это три? я просто дальше первого босса не играл.
Так я тоже вообще пока не играю))) жду когда до ума доведут, может на зимней распродаже куплю. Просто высказался в целом)
Бывает штук по десять сразу, но размашистые удары с ними хорошо справляются, поэтому проблему в большом количестве противников не видел никогда.
К куче мобов еще арбалетчики. Если их больше 2х, тебя просто унижают, и убегают когда за ними бежишь.