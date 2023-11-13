Все очень плохо: Эксперты Digital Foundry выпустили технический разбор консольных версий Lords of the Fallen

Lords of the Fallen - новейшая Souls-like игра в индустрии. Продав всего за десять дней более 1 млн. копий, игра показала себя гораздо лучше, чем ее одноименная предшественница. Критики также в основном положительно восприняли игру, однако в отрицательных отзывах пользователи отмечают проблемы с производительностью и сбои на ПК. Аналогичные проблемы наблюдались и на консольных портах игры.

На Xbox Series X и PS5 Lords of the Fallen может падать до 648p при 60FPS.

Компания Digital Foundry недавно проанализировала производительность Lords of the Fallen на Xbox Series X|S и PS5.

И Xbox Series X, и PS5 используют агрессивное динамическое разрешение. В режиме производительности разрешение может варьироваться от 648p до 1152p, что дает неоднозначные результаты при достижении целевого значения 60 FPS.

Этого разрешения недостаточно для стабильной работы с частотой 60 кадров в секунду: на обеих консолях часто наблюдаются падения частоты кадров. Заикания также присутствуют в обеих версиях, но на Xbox Series X они выглядят хуже.

К счастью, в режиме качества изображение значительно лучше. Хотя он ограничивает игру частотой 30 кадров в секунду, консольные геймеры могут наслаждаться изображением в диапазоне от 1296p до 1620p в этом режиме.

На Xbox Series S игра совершенно не работает, в некоторых местах частота кадров не превышает 10 FPS из-за длительных замираний, которые могут продолжаться 5-10 секунд. Падения частоты кадров также характерны для напряженных моментов, таких как бой с боссом Пьетой.

Разрешение на Xbox Series S может опускаться до 432p, несмотря на отсутствие стабильного 60FPS.

На Xbox Series X в одном из моментов производительность падала примерно до 2-3 кадров в секунду.

К счастью, компания Hexworks уже выпустила несколько патчей для игры, и в будущем ожидается появление новых.