Для Lost Ark вышло обновление "Летние путешествия" с новым регионом

Также игрокам стал доступен эпилог третьего акта рейда Казероса

Astrum Entertainment выпустила крупное обновление «Летние путешествия» для MMORPG LOST ARK. В игре открылось продолжение сюжетного задания из третьего акта рейда Казероса, а на карте появился таинственный остров Урнуджан.

Новый регион расположен северо-западу от Реймьярка. Здесь игрокам доступна основная сюжетная линия и ежедневные задания, благодаря которым можно получить валюту острова и обменять ее на награды, укрепляющие силу персонажа. Рекомендованный уровень снаряжения для исследования острова — 1640.

Еще в LOST ARK стал доступен новый сезон боевого пропуска «Покорители джунглей», который дает уникальные возможности для улучшения персонажа и получения эксклюзивных предметов.

За прохождение специальных миссий каждый искатель приключений может заслужить награды Базового статуса. Дополнительные бонусы ждут тех, кто решит улучшить статус до «Люкса» или «Престижа». Сезон продлится до 17 сентября.

Эпилог третьего акта рейда Казероса, рассказывает о событиях после поражения Модрума. Продолжение сюжетного задания открыто искателям, которые завершили задание Южного Реймьярка «Путь продолжается», пролог третьего акта — «Скованные одной цепью», и первый этап достижения «Покоренный каратель».

Кроме того, теперь в обычном и героическом режимах прохождения рейда Казероса появилась система воскрешения персонажа.

С выходом июньского обновления также стартовали новые игровые события, в которых герои могут получить щедрые награды, включая редкие ресурсы и предметы.