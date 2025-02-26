Bossa Games анонсировала увольнения и реорганизацию после запуска Lost Skies

Разработчик Bossa Games, известный по таким играм, как Surgeon Simulator и I Am Fish, объявил о предстоящих увольнениях в связи с фундаментальной трансформацией игровой индустрии. Соучредитель и исполнительный директор студии Энрике Олифье сообщил, что изменения коснутся не только структуры компании, но и подхода к созданию игр.

«Индустрия игр изменяется, и мы приспосабливаемся», — отметил Олифье. По его словам, студия сосредоточена на запуске своей новой игры Lost Skies, выживача с открытым миром, где игроки смогут создавать и модифицировать небесные корабли, исследовать руины и решать головоломки. Несмотря на амбициозный проект, Bossa Games приняла решение реорганизовать свою структуру после релиза Lost Skies, сосредоточившись на более небольших играх и сокращении числа сотрудников.

Увольнения затронут неопределённое количество людей, что стало болезненным решением для команды. Олифье выразил сожаление, что студия не смогла избежать сокращений, несмотря на приверженность созданию качественных игр.

Lost Skies обещает уникальный опыт для игроков, позволяя не только исследовать небесный мир, но и строить острова, которыми можно делиться с другими через мастерскую Steam. Демо-версия уже доступна в Steam, и игра не требует особых системных требований, что сделает её доступной для широкой аудитории.