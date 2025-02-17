Lost Soul Aside получит физическое издание

На прошлой неделе мы наконец узнали, что Lost Soul Aside выйдет 30 мая для PS5 и PC. Однако до настоящего момента было известно только о цифровом релизе игры.

К счастью, благодаря инсайдеру billbil-kun с Dealabs стало известно, что экшен-RPG от Ultizero Games получит физическое издание для PS5 в Европе по цене 69,99 евро, а предварительные заказы откроются уже 19 февраля. Дистрибуцией займется Sony Interactive Entertainment Europe. Как обстоят дела с физическим релизом игры в других частях света, пока неясно. Также ничего не известно и о наличии бонусов за предзаказ физической версии.

Lost Soul Aside это приключенческая экшн-РПГ, похожая по стилю и эстетике на Final Fantasy, но геймплейно более близкая к «стильным экшенам», таким как Devil May Cry. Боевая система игры гармонично сочетает в себе быстроту и точность.