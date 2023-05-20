Эмулятор Yuzu теперь может запускать на ПК Luigi's Mansion 3 с 120 FPS ©

Пользователь reznoire поделился новым видеороликом, демонстрирующим работу игры Luigi's Mansion 3 с 120 fps на последней версии в раннем доступе эмулятора Nintendo Switch, Yuzu.

По умолчанию на Nintendo Switch игра Luigi's Mansion 3 работает с 30 fps. Однако моддеры на ПК нашли способ увеличить частоту кадров до 60 и 120.

Судя по всему, Luigi's Mansion 3 невероятно хорошо работает при 120 fps. Reznoire использовал NVIDIA GeForce RTX 3080, чтобы снять эти кадры, и fps все время был на 120.

Вы можете скачать последнюю публичную версию Yuzu отсюда. Теоретически, эта последняя версия должна без проблем запускать игру на высоких частотах кадров. Более того, вам нужно будет скачать мод 120fps, иначе игра будет работать на 30fps.