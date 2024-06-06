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Luigi's Mansion 2 28.03.2013
Экшен, Адвенчура
6.4 14 оценок

Luigi's Mansion 2 HD получила четырехминутный геймплейный трейлер

butcher69
Новости

Издательство Nintendo и компания-разработчик Next Level Games выпустили четырехминутный геймплейный трейлер игры Luigi's Mansion 2 HD.

Игрокам предстоит пройти разнообразные миссии, чтобы достать недостающие осколки Темной Луны, разбросанные по нескольким особнякам с привидениями, в каждом из которых есть свои головоломки и призраки, которых нужно поймать.

Это жутковатое приключение, первоначально выпущенное для Nintendo 3DS, теперь визуально улучшено в HD на Nintendo Switch. Игра Luigi's Mansion 2 HD выйдет на Switch 27 июня.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Папел

Наконец HD игры на нинке. Ураа. Пока сони трусливо убирает 8к с коробок, Нинка гордо пишет - HD

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Starban

Кар

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