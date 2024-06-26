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Luigi's Mansion 2 28.03.2013
Экшен, Адвенчура
6.1 16 оценок

Luigi's Mansion 2 HD получила забавный релизный трейлер

butcher69
Новости

Релизный трейлер Luigi's Mansion 2 HD представляет забавную серию кадров с бедным Луиджи, который, похоже, не очень-то подходит для таких ситуаций. Исследовать дом с привидениями? Не совсем, но в игре вам придется это сделать.

Получив отчаянную мольбу профессора Страмбика о помощи, младший из братьев Марио должен снова взять в руки свой верный Poltergust 5000 и с его помощью всасывать всех беспокойных духов, которые попадаются ему на пути во время поисков осколков Темной Луны.

Древний артефакт развалился на куски, посеяв хаос среди призраков, которые буквально сошли с ума и угрожают спокойствию пейзажей, которые нам предстоит посетить в ходе захватывающей кампании игры.

Luigi's Mansion 2 HD появится на Nintendo Switch 27 июня 2024 года

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