Luigi's Mansion 2 HD получила забавный релизный трейлер

Приключенческая игра с элементами головоломок и экшена. Действие игры разворачивается в мрачных особняках, наполненных разнообразными привидениями, ловушками и секретами. Луиджи должен исследовать каждый уголок этих зданий, используя свой специальный пылесос Poltergust 5000, который может всасывать привидений и предметы. Также Луиджи может общаться со своим другом и наставником — профессором П. У. Галкиным (в оригинале И. Гадд), который помогает ему советами и инвентарем.

Сюжет игры начинается с того, что профессор Галкин работает над своим проектом по изучению привидений в одном из особняков. Он использует для этого специальный артефакт — Тёмную Луну, который держит привидений под контролем и делает их дружелюбными. Однако внезапно Тёмная Луна разбивается на несколько кусков и рассыпается по разным особнякам. Из-за этого привидения становятся агрессивными и хаотичными, а также похищают Марио, который приехал к профессору в гости. Профессор Галкин вызывает на помощь Луиджи и просит его собрать все куски Тёмной Луны и вернуть покой в мир призраков.

Геймплей игры состоит из нескольких миссий в каждом из пяти особняков. В каждой миссии Луиджи должен выполнить определённую задачу, например, найти ключ, активировать механизм или победить босса. Для этого ему нужно использовать свой пылесос Poltergust 5000, который может не только всасывать привидений, но и манипулировать окружением. Например, Луиджи может вытягивать шторы, двигать предметы и многое другое. Также Луиджи способен призывать своего двойника из желе — Гуиджи, который может проходить через решётки или помогать ему в боях.