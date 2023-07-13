Atari показала кинематографический трейлер Lunar Lander Beyond ©

Lunar Lander Beyond, новая версия оригинальной игры для Atari от разработчика Dreams Uncorporated, только что была анонсирована с новым тизер-трейлером. Как сообщается, игра будет отличаться рисованными вручную иллюстрациями, 30 миссиями на пяти различных лунах, четырьмя уровнями сложности и многим другим.

Lunar Lander Beyond пока не имеет конкретной даты выхода, но она "скоро будет". Игра будет доступна на ПК, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

Atari регулярно выпускает серию Recharged, в которой обновляются классические игры, например, Caverns of Mars: Recharged, которая вышла в марте прошлого года. Но Lunar Lander Beyond, похоже, выделяется из этой серии, что, вероятно, оставляет место для большей творческой свободы