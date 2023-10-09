Вышел геймплейный трейлер и демоверсия Lunar Lander Beyond

Издатель Atari и разработчик Dreams Uncorporated выпустили официальный трейлер игрового процесса Lunar Lander Beyond, новой игры, основанной на классической аркаде 1979 года. Кроме того, на PC была выпущена демоверсия проекта, которая будет доступна для ознакомления до 16 октября включительно.
В Lunar Lander Beyond возьмите на себя роль капитана летного экипажа корпорации Pegasus. Проведите команду бесстрашных исследователей через ряд сложных миссий. Летайте в космосе, доставляя важные грузы, добывая ценные ресурсы и проводя смелые спасательные операции среди небесного гобелена загадочных лун и пленительных планет. Когда появятся таинственные порталы, вы окажетесь на пути к столкновению со зловещими истинами, невидимыми за тканью завесы вселенной.
Игра отличается нарисованными вручную задниками, включает 30 миссий на пяти различных лунах, а также предлагает на выбор четыре уровня сложности.