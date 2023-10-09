Вышел геймплейный трейлер и демоверсия Lunar Lander Beyond

Эта игра является данью уважения культовой классической игре 1979 года.

Основной геймплей игры заключается в том, что вы должны управлять космическим модулем, который постоянно борется с гравитацией, чтобы выполнить разные задания на разных планетах. В игре вас ждёт около 30 заданий, а также возможность настраивать своего пилота и его космический корабль — вы можете выбрать один из четырёх доступных кораблей.

Игра также имеет интересную особенность — уровень стресса. Чем больше пилот напряжён, тем больше у него риск увидеть галлюцинации или потерять рассудок.