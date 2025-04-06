Сборник Lunar Remastered Collection получил сюжетный трейлер

Компания GungHo Online Entertainment представила сюжетный трейлер Lunar Remastered Collection — сборника ремастеров легендарных JRPG Lunar: Silver Star и Lunar 2: Eternal Blue. Ролик кратко пересказывает сюжет обеих игр. В первой части начинающий мастер дракона Алекс вместе с друзьями противостоит Магическому Императору. Во второй — спустя тысячу лет Хиро и его команда отправляются на поиски богини Альтены и загадочной Люсии, сталкиваясь с врагами вроде Боргана и Белого Рыцаря Лео.

Коллекция получила визуальные и звуковые улучшения, поддержку 16:9, обновлённый пиксель-арт, ускорение боёв и возможность переключения между ремастером и оригиналом для PS1. Lunar Remastered Collection выходит 18 апреля на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.