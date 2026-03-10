Фэнтезийная RPG Lunarium выйдет в мае - атмосферное приключение о спасении умирающего мира

Разработчики из Lunarium Game Studio объявили дату выхода атмосферной ролевой игры Lunarium. Проект станет доступен на ПК уже в мае и появится в сервисе Steam.

Игрокам предстоит отправиться в путешествие по необычной вселенной, где миры рождаются из загадочного Моря Хаоса. Главным героем истории станет рыцарь в лёгких доспехах по имени Эйв. Он объединяется с таинственной спутницей Луной — странницей, связанной со звёздами. Вместе герои пытаются спасти мир, находящийся на грани разрушения, раскрывая тайны космоса и возвращая утраченное сияние звёзд.

Игровой процесс сочетает исследование уровней, насыщенные сражения и элементы тактики. В бою Эйв может рассчитывать на помощь Луны: герои действуют сообща, используя совместные атаки, парирование и контратаки. По мере прохождения игроки будут открывать новые навыки, магию и различные боевые стратегии.

Разработчики также обещают сложных боссов в конце этапов путешествия и разнообразные локации — от заброшенных храмов до руин разрушенных королевств. Особую атмосферу игре придают художественный стиль и ручная анимация персонажей.