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об игре
Lust Theory 06.08.2021
7.7 49 оценок

Разработчики из Inceton Games анонсировали свою новую игру на Unreal Engine 5

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Ashley_Star
Новости

Популярные разработчики NSFW-игр Inceton Games анонсировали продолжение своей флагманской серии игр Lust Theory на движке Unreal Engine 5.1. Теперь это не простая визуальная новелла, а полноценная 3D-игра со всеми фишками и особенностями современного движка. Полюбившиеся герои, сексуальные девушки и знакомые локации - всё это воссоздано с максимальной детализацией и передовой графикой. Демо-версия новой части серии вскоре будет уже доступна, а полноценный релиз будет объявлен позже. Ниже вы можете увидеть видео первого геймплея новой игры.

Игра выйдет в 2024 году на PC. Выход игры на консолях будет анонсирован позже.

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