Состоялся релиз адвенчуры Lust Theory 3

Фанаты и любители качественных визуальных новелл для взрослых ликуйте! Известные разработчики из Inceton Games наконец выпустили долгожданное продолжение популярной NSFW-дилогии Lust Theory.

Приготовьтесь к возвращению полюбившихся персонажей, сексуальных и обворожительных девушек, также вас ждёт интригующий и драматичный сюжет, ну и естественно много эротики и секса. Продолжите историю 18-летнего парня, ранее попавшего во временную петлю и разгребайте последствия своих решений и действий. Подробности сюжета разработчики решили сохранить в тайне. Меган, Джессика, Элизабет, Элли, Эми, Николь и другие горячие девочки по вам уже соскучились!

Визуальная новелла создана на известном движке RenPy, как и первые две части. Первый эпизод нового сезона можно приобрести пока только на Patreon по цене 25$. Релиз в Steam и GOG состоится позже. Русский язык к сожалению в данный момент отсутствует.