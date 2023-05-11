Разработчики извиняются за разочаровывающий старт Mad World - Age of Darkness ©

В конце апреля вышла MMORPG Mad World - Age of Darkness. К сожалению, релиз оказался весьма проблематичным, а сама игра оказалась не тем, чего игроки ждали последние три года.



У разработчиков Mad World было достаточно времени, чтобы отшлифовать свою игру, но, несмотря на это, мы получили недоработанный и неработающий продукт. С неработающими функциями, множеством ошибок, непонятной ситуацией релиза в Steam и скудным контентом, который заканчивается после нескольких часов игры. И все это приправлено внутриигровым магазином предметов с множеством вещей, влияющих на прогресс в игре.



JandiSoft осознает неудачу и - в специальном сообщении - извиняется перед поклонниками за допущенные ошибки, обещая исправиться и вернуть доверие.