Mad World - Age of Darkness 26.04.2023
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Разработчики извиняются за разочаровывающий старт Mad World - Age of Darkness

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R_Mor
Новости

В конце апреля вышла MMORPG Mad World - Age of Darkness. К сожалению, релиз оказался весьма проблематичным, а сама игра оказалась не тем, чего игроки ждали последние три года.

У разработчиков Mad World было достаточно времени, чтобы отшлифовать свою игру, но, несмотря на это, мы получили недоработанный и неработающий продукт. С неработающими функциями, множеством ошибок, непонятной ситуацией релиза в Steam и скудным контентом, который заканчивается после нескольких часов игры. И все это приправлено внутриигровым магазином предметов с множеством вещей, влияющих на прогресс в игре.

JandiSoft осознает неудачу и - в специальном сообщении - извиняется перед поклонниками за допущенные ошибки, обещая исправиться и вернуть доверие.

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