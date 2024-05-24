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Multiversus 28.05.2024
Экшен, Файтинг, Платформер, Условно-бесплатная
4.8 62 оценки

Директор MultiVersus недоволен датамайнерами, раскрывающими новых героев, но отдаёт должное их уму и находчивости

Lunersun
Новости

В недавнем интервью порталу VGC руководитель разработки файтинга MultiVersus Тони Хюинь поделился своими мыслями о датамайнерах, которые неоднократно преждевременно раскрывали информацию о новых персонажах игры. Несмотря на постоянные усилия команды по усилению защиты игровых файлов, некоторым фанатам всё же удается получить доступ к скрытым данным.

«Это своего рода гонка вооружений, — отметил Хюинь. — Мы многому научились и предприняли серьёзные меры, чтобы превзойти существующие отраслевые стандарты безопасности. Однако я не могу гарантировать полное отсутствие утечек в будущем. Датамайнеры очень изобретательны и находчивы, их способности не перестают меня впечатлять».

Хотя директор MultiVersus признает незаурядный интеллект и навыки датамайнеров, он считает, что их действия в конечном итоге наносят вред как игрокам, так и разработчикам. Преждевременное раскрытие секретов лишает сообщество эффекта неожиданности от масштабных анонсов, которые команда готовит для своей аудитории.

«По сути, датамайнеры оказывают медвежью услугу геймерам, портя сюрпризы, — подчеркнул Хюинь. — Утечки также негативно сказываются на работе разработчиков, ведь часть задуманного эффекта теряется. Тем не менее, мы стараемся учиться на подобных ситуациях и предпринимаем все возможное, чтобы предотвратить сливы в будущем».

Судя по всему, борьба между разработчиками MultiVersus и любопытными датамайнерами будет продолжаться.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
MORDORR

'' Датамайнеры очень изобретательны и находчивы, их способности не перестают меня впечатлять ''

Скорее всего они проникают через вентиляционные вытяжки и мусоропровод.

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Пользователь ВКонтакте

в их игру играют два с половиной калеки, почему он не доволен хоть каким то вниманием к своему продукту // Борис Чеков

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