Madison VR переносит "самую страшную игру ужасов всех времен" в виртуальную реальность ©

Сразитесь с бандой кровожадных призраков, не имея ничего, кроме одержимой камеры и стальных нервов.

Игра Madison VR, уже получившая бесчисленные награды, принесет в виртуальную реальность на ПК и PS VR2 свой фирменный тревожный ужас, о чем было объявлено на летней выставке Future Games Show Summer Showcase Powered by Intel.

Эта игра в жанре психологического ужаса от первого лица уже получила "очень положительные" оценки во всех обзорах на Steam, а в ходе научного исследования было выявлено, что во время игры в нее частота сердечных сокращений резко возрастает. В результате она была признана "самой страшной игрой ужасов всех времен". Поэтому очевидно, что единственный способ сделать ее еще страшнее - это поместить вас буквально внутрь ужаса с помощью VR.

Сюжет игры прост, без примесей топлива для кошмаров: вы просыпаетесь в темной комнате, залитой кровью. Играя за персонажа по имени Лука, вы должны попытаться победить демонического, кровожадного призрака по имени Мэдисон, который пытается заставить вас продолжить ужасный, кровавый ритуал, повторяющийся уже несколько десятилетий.

По мере того как вы будете исследовать, решать головоломки и узнавать больше о том, что произошло, вам придется иметь дело не только с Мэдисон, но и с целым рядом других персонажей и сущностей, с которыми вам предстоит столкнуться, узнать о них больше и спастись - у каждого из них своя предыстория, переплетенная с историей Мэдисон.

Чтобы справиться с этим сонмом призраков, у вас есть только ваши способности к решению головоломок и одержимая фотокамера, с помощью которой вы можете манипулировать окружающим миром. Используя его для съемки, вы можете обнаружить информацию и изменить окружающие вас вещи, чтобы продвинуться дальше в ад, в который вы попали.