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Mafia 2 23.08.2010
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
9.1 12 825 оценок

Для "Mafia 2 Final Cut" вышел мод, исправляющий все баги + лаунчер

The Rockenbird Band The Rockenbird Band

Привет, друзья!

С радостью представляем наш новый лаунчер для Final Cut 1.2.1. Этот инструмент позволит следить за новостями и настраивать игру под свои предпочтения.

С лаунчером вы можете:

  • Изменить интерфейс: выбрать оригинал или бета-версии
  • Включить звуки торможения из бета-версии
  • Поменять язык
  • Удалить сохранения

Лаунчер будет доступен вместе с модом в одном архиве, что упростит его использование.

Мы уверены, что этот лаунчер станет вашим незаменимым помощником в игре!

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Jarvis666

Главное меню надо переделать, выглядит плохо.

1
MagnanimousCecil

ща метнутся кабанчиком и специально для тебя исправятся

blink182182

не смог играть потому что мафия 2 не сохраняла куда надо. короче что то с сохрами было. исправлено?

1
mad7ess

Облако steam всегдаьлежрит сохранение

1
BloomingVysor

Здорово

AT_Sagor

Маш вствай, мы всё исправили, вообще всё!

Rorschach93

1.3 они родят ?

Vad Pvn

А 1.3 в этом году можно ждать?