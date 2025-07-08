Для "Mafia 2 Final Cut" вышел мод, исправляющий все баги + лаунчер

Привет, друзья!

С радостью представляем наш новый лаунчер для Final Cut 1.2.1. Этот инструмент позволит следить за новостями и настраивать игру под свои предпочтения.

С лаунчером вы можете:

Изменить интерфейс: выбрать оригинал или бета-версии

Включить звуки торможения из бета-версии

Поменять язык

Удалить сохранения

Лаунчер будет доступен вместе с модом в одном архиве, что упростит его использование.

Мы уверены, что этот лаунчер станет вашим незаменимым помощником в игре!