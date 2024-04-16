Инсайд: новую часть Mafia покажут уже этим летом

После добротного ремейка первой части Mafia, культовая игровая франшиза ушла с информационных радаров. Разработчики из студии Hangar 13 и компания 2K Games пока не спешат раскрывать планы на серию, но уже скоро может состояться анонс, который так долго ждали фанаты. Недавний инсайд предполагает, что уже этим летом официально представят Mafia 4.

Об анонсе следующей части Mafia заявил инсайдер под ником Kurakasis. Его вряд ли можно назвать проверенным и надежным источником, тем не менее именно он раньше времени поделился информацией о Metro Awakening, Sonic x Shadow Generations и Marvel 1943: Rise of Hydra. По его словам, Mafia 4 перешагнула важный этап производства, и компания 2K начала подготовку к официальной презентации игры.

Он не стал вдаваться в подробности новой игры во франшизе, сославшись на то, что уже многое было озвучено в прошлых утечках. Инсайдеру также не известны сроки релиза Mafia 4, но он ожидает увидеть её релиз довольно скоро. Сам же анонс проекта должен состояться до конца июня этого года.