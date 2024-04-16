Инсайд: новую часть Mafia покажут уже этим летом

После добротного ремейка первой части Mafia, культовая игровая франшиза ушла с информационных радаров. Разработчики из студии Hangar 13 и компания 2K Games пока не спешат раскрывать планы на серию, но уже скоро может состояться анонс, который так долго ждали фанаты. Недавний инсайд предполагает, что уже этим летом официально представят Mafia 4.
Об анонсе следующей части Mafia заявил инсайдер под ником Kurakasis. Его вряд ли можно назвать проверенным и надежным источником, тем не менее именно он раньше времени поделился информацией о Metro Awakening, Sonic x Shadow Generations и Marvel 1943: Rise of Hydra. По его словам, Mafia 4 перешагнула важный этап производства, и компания 2K начала подготовку к официальной презентации игры.
Он не стал вдаваться в подробности новой игры во франшизе, сославшись на то, что уже многое было озвучено в прошлых утечках. Инсайдеру также не известны сроки релиза Mafia 4, но он ожидает увидеть её релиз довольно скоро. Сам же анонс проекта должен состояться до конца июня этого года.
главное чтоб структурно она была как 1 часть, а не как 3
полностью поддерживаю! надеюсь что структуру из первой возьмут
Первый ремейк был шикарен, мне даже на удивление, понравилось больше, чем оригинал, хотя и он был пройден очень много раз. В ремейке больше раскрыты персонажи, им уделено больше времени, по крайней мере так показалось.
В оригинале только персонажи были более живые, а в ремейке и озвучка хуже и каменные лица практически без анимации, хотя графон хороший.
Мне ремейк первой части тоже понравился (в оригинал на релизе играл много). Единственный минус (на мой взгляд) - это лицо главного героя, оно как будто с нагловатым выражением все время, и не очень похоже на оригинал. Все остальное выглядит достойно
Он неплохой, хотя атмосфера оригинала потеряна как по мне.
Лишь бы не напортачили снова.
Не плохо
Как же хочется ремейк второй в стиле первой!!!!
Своеобразная серия игр, чудом дожившая до 2024 г. По сути, самобытная и классная только первая часть и ремейк. Остальные части такие среднячки со скучным сюжетом и гангстерскими штампами и однотипными миссиями.
Надеюсь в этой части дадут поиграть за мафиози, а не за обезьянку
Будет лютая дичь.
Спасибо что сгонял в будущее и рассказал свое впечатление об игре.
Да ты обращайся если что.