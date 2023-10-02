События новой части Mafia, вероятно, развернутся в Лас-Вегасе ©

Набор сотрудников в студии разработчиков Hangar 13 продолжает раскрывать интересные подробности следующей части культовой франшизы Mafia. Уже достоверно известно, что эта команда смогла вернуть доверие игроков и издателя успешным ремейком первой части, а теперь работает над Mafia 4. Для этого студия с начала года активно увеличивает количество опытных сотрудников. На этот раз они ищут старшего художника по 3D-окружению.

В серии сообщений на профессиональных ресурсах студия Hangar 13 сообщила, что нуждается в опытных дизайнерах и старшем художнике по 3D-окружению. Им предстоит работать с передовым графическим движком Unreal Engine над игровым ландшафтом и структурой открытого мира в большом городе.

В описаниях вакансий прямо упоминается следующая часть Mafia. От соискателей просят внести свой вклад в создание высококачественного окружения и локаций, соответствующих духу оригинальной франшизы. В обязанностях художника упоминается создание объектов в виртуальной среде с фокусом на органические модели с использованием комбинации процедурно генерируемого ландшафта и ручного скульптинга, моделирования, текстурирования и освещения.

Потребность Hangar 13 в художниках такой специальности может намекать на основное место действия новой Mafia. Будущие художники будут отвечать за "органический ландшафт", а значит, помимо привычного города, в игре будет достаточно большие участки с естественной природой. Фанаты серии предполагают, что события новой игры, скорее всего, развернутся в Лас-Вегасе прошлого века. Некоторые игроки также не исключают Сицилию — родину многих гангстеров того времени.

Какой город появится в следующей части Mafia, мы сможем узнать после первого трейлера. Официально игра была анонсирована в конце 2022 года в рамках отчета издателя 2K.