События новой части Mafia, вероятно, развернутся в Лас-Вегасе

Набор сотрудников в студии разработчиков Hangar 13 продолжает раскрывать интересные подробности следующей части культовой франшизы Mafia. Уже достоверно известно, что эта команда смогла вернуть доверие игроков и издателя успешным ремейком первой части, а теперь работает над Mafia 4. Для этого студия с начала года активно увеличивает количество опытных сотрудников. На этот раз они ищут старшего художника по 3D-окружению.
В серии сообщений на профессиональных ресурсах студия Hangar 13 сообщила, что нуждается в опытных дизайнерах и старшем художнике по 3D-окружению. Им предстоит работать с передовым графическим движком Unreal Engine над игровым ландшафтом и структурой открытого мира в большом городе.
В описаниях вакансий прямо упоминается следующая часть Mafia. От соискателей просят внести свой вклад в создание высококачественного окружения и локаций, соответствующих духу оригинальной франшизы. В обязанностях художника упоминается создание объектов в виртуальной среде с фокусом на органические модели с использованием комбинации процедурно генерируемого ландшафта и ручного скульптинга, моделирования, текстурирования и освещения.
Потребность Hangar 13 в художниках такой специальности может намекать на основное место действия новой Mafia. Будущие художники будут отвечать за "органический ландшафт", а значит, помимо привычного города, в игре будет достаточно большие участки с естественной природой. Фанаты серии предполагают, что события новой игры, скорее всего, развернутся в Лас-Вегасе прошлого века. Некоторые игроки также не исключают Сицилию — родину многих гангстеров того времени.
Какой город появится в следующей части Mafia, мы сможем узнать после первого трейлера. Официально игра была анонсирована в конце 2022 года в рамках отчета издателя 2K.
Я, конечно, понимаю, что в наше время просто сделать нормальный ремейк культовой игры это уже достижение, но я бы им 4 часть не доверил.
Достижения это когда не испортили. Хоть и есть спорные решения, но, игру прошел на одном дыхании.
Ангары молодцы.Это их первая,как многие забывают игра и даже опытные студии,мы знаем массу примеров не всегда могут вытянуть.
Разве что в каком-нибудь Лас-Вентурасе. В Мафии всегда были вымышленные города: Потерянные Небеса, Имперская Бухта, Новый Бордо.