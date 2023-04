Напарники-маги и их и навыки в геймплейном трейлере The Mageseeker: A League of Legends Story ©

Digital Sun и Riot Forge продолжают подробно рассказывать о различных особенностях игры The Mageseeker: A League of Legends Story. В игре с видом сверху вниз Сайлас будет хвататься за цепи и наносить удары врагам, когда он не крадет их магию. Как бы он ни был силен, ему необходимы союзники, и именно здесь на помощь приходит убежище.

В убежище вы выполняете различные миссии и задания. Успешно выполнив их, вы сможете улучшить свой лагерь, продвигаясь по сюжету. Со временем другие маги смогут сопровождать вас в миссиях, открывая доступ к уникальным комбинациям. Конечно, Сайлас может покупать и экипировать заклинания, но для их улучшения вам придется убивать сильных врагов.

The Mageseeker: A League of Legends Story выйдет 18 апреля для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5, PC и Nintendo Switch. Учитывая опыт Digital Sun в работе над Moonlighter, это должна быть добротная экшен-игра, если не сказать больше.