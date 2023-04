Ролевой боевик The Mageseeker: A League of Legends Story добрался до релиза ©

Digital Sun, ранее создавшая ARPG Moonlighter, объявила о выхода нового ролевого боевика под названием The Mageseeker: A League of Legends Story. Действия игры происходят в небезызвестной вселенной League of Legends, где игроки узнаю интересную историю Сайласа, заточенного в тюрьме, и помогут ему поднять восстание, освобождая всех магов, спасая страну от настоящей тирании. Игра имеет весьма приятную пиксельную графику, а весь игровой процесс проходит в изометрии.

The Mageseeker: A League of Legends Story стал доступен для следующих платформ: