Фанат нашел самую дорогую карту в истории карточных игр

Фанат нашел карту Magic: The Gathering “Властелин колец – Единое кольцо”, за которую назначена награда в $2 миллиона. Как сообщает The Gamer, карта One Ring была найдена человеком, который знал о ее ценности и немедленно отправил ее на проверку подлинности в ведущую фирму по оценке карт PSA.

Одна из ведущих компаний в области покупки и коллекционирования торговых карт, Dave and Adam’s Card World, увеличила свою первоначальную цену за эту карту и готова заплатить за нее 2 миллиона долларов. Владелец карты пожелал остаться неизвестным, согласно PSA.

Карта One Ring получила оценку Mint 9 от PSA, что является вторым высшим показателем подлинности. “Единое кольцо” было найдено в хорошем состоянии, оценено по качеству и теперь хранится в надежном пластиковом футляре.

Если продажа карты за 2 миллиона долларов состоится, она станет самой дорогой картой Magic: The Gathering и любой другой карточной игры всех времен. В настоящее время рекорд принадлежит бета-набору Black Lotus, который в марте был продан за 540 000 долларов.

Эта новость вызвала большой интерес у сообщества любителей карточных игр и у будущего миллионера, которому карта принадлежит. Сделка еще не состоялась, но если все пройдет успешно, это будет одна из самых значительных продаж в истории карточных игр.